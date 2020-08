Történelmi veszteséget jelentett a Rolls-Royce

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-válság nem kímélte a légi ipar szereplőit, beleértve a hajtóművek gyártásával foglalkozó brit Rolls-Royce-t is. A vállalat történelme legnagyobb veszteségét jelentette be, mintegy 5,4 milliárd fontot. A bejelentéssel egyidőben további lépéseket is bejelentettek, hogy csökkentsék veszteségeiket a jövőben. A befektetők kissé bizonytalanok, a részvény zuhant 10 százalékot, majd a délutáni kereskedési órákban visszakapaszkodott.