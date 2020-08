Egyre egyértelműbb, hogy egy tőzsdei lufiban vagyunk

Többször felmerült már idén, hogy a márciusban indult részvénypiaci rali sokban hasonlít a 2000-es évek dotkomlufijához. Az S&P 500 követési hibája is erről árulkodik, emellett pedig az EPS várakozások várható újraértékelése is olyan piaci folyamatokat indíthat el, mint amelyeket a dotkomlufi alatt láttunk.

A világ részvénypiacai mérsékelten emelkedtek múlt héten, az MSCI World index 0,3 százalékkal került feljebb, amely elsősorban Amerikának, pontosabban a FAANG részvényeknek volt köszönhető, amelyek közel 100 bázisponttal járultak hozzá az MSCI World index teljesítményéhez múlt héten. Tehát a maroknyi nagyvállalat dominanciája folytatódik, és az S&P 500 2020-as, múlt péntekig számított 648 bázispontos emelkedésből 890 bázispontot adtak a FAANG részvények.

Az erős és magasan korreláló teljesítmény, párosítva ezen cégek méretével ahhoz vezetett, hogy a 495 részvényből álló portfóliónak (az 5 FAANG részvényt kizárva) 5 százalékos három hónapos követési hibája van az S&P 500-hoz képest. A követési hiba azt mutatja meg, hogy a befektetési alap, vagy ETF és a referencia index árfolyam mennyiben tér el egymástól, minél nagyobb a követési hiba, annál pontatlanabbul követi a mögöttes termékeket az index.

Az átlagos követési hiba ezzel szemben 1 százalék volt 1990 óta, ennél csak a tech lufi csúcsánál volt nagyobb, amikor az AT&T, a Cisco, a General Electric, az Intel, és a Microsoft volt a nagy ötös.

Az értékeltségek eloszlása az MSCI World indexben most hasonló ahhoz, amit a 2000-es évek elején láttunk, a piac szignifikáns része drága P/BV rátán forog, emellett a részvények jelentős része az átlagos alatti értékeltséggel rendelkezik. Akár az is kijelenthető, hogy a mostani P/B eloszlás sokkal extrémebb, mint akkor.

Viszont ebben az őrületben is van némi logika. Általában az az eset áll fenn, hogy a relatív árfolyam teljesítmény összhangban van jövőbeli eredményvárakozásokban bekövetkező véletlen változásokkal, és ebben ez az év sem különbözik. A következő ábra rangsorolja az idei eddigi, 12 hónapra szóló EPS várakozások változását az idei árfolyam teljesítménnyel szemben, mindkettőt helyi devizanemben értelmezve.

Az ábrából az látszik, hogy nem csak, hogy számos részvény van idén, amely még alulteljesítő, de az is, hogy a mostani eredménymomentum mennyire összefügg a P/BV értékeltséggel. Ez részben a vállalatok különösen széles spektrumon elhelyezkedő eredményteljesítmények tudható be (amely nem látszik az ábrán), és a legtöbb részvény (1-től 7-es tizedig) leértékeléseket szenved el és árfolyamesést, miközben a legjobbak EPS felértékelést kapnak átlagosan 50 százalékkal, emiatt pedig emelkedik is az árfolyamuk.

Így ennek az állapotnak a kockázata nyilvánvalóvá válik, az EPS várakozásokban bekövetkező változás, és/vagy kiszélesedett pozitív EPS revízió hatására a mostani értékeltségek mellett jelentős részvényvolatilitáshoz vezethet. Ami megint csak igen hasonló ahhoz, amit 2000-ben láttunk.

