Alaposan megviseli a válság a Wizz Airt, nehéz lesz a következő néhány hónap

Közel 10 százalékot esett a Wizz Air részvényárfolyama, miután a vállalat bejelentette, hogy az európai és kiemelten a magyarországi korlátozások miatt a korábban vártnál is kisebb kapacitásokkal üzemel majd a légitársaság a következő hónapokban.

A koronavírus-járvány kiújulásától való félelem további intézkedésekhez vezetett, amelynek keretében többek között Magyarország is kvázi lezárta a határait a külföldiek előtt Lengyelország, Csehország és Szlovákia kivételével, amelyek állampolgárai beléphetnek, ha öt napnál nem régebbi negatív tesztet hoznak.

Ennek természetesen igen komoly következményei vannak olyan társaságokra, mint amilyen a Wizz Air. A társaság ma jelentette be, hogy 60 százalékos szinten fogja üzemeltetni a kapacitásait a második pénzügyi negyedévben, ami alacsonyabb a korábban jelzett szinteknél az európai és magyar korlátozásoknak köszönhetően. A társaság korábban arra számított, hogy legfeljebb 80 százalékos szinten tud majd üzemelni, de a helyzet alakulásától függően ez akár alacsonyabb is lehet. A mostani bejelentés nyilván a kicsit pesszimistább forgatókönyvnek felel meg. Ha a helyzet nem változik, akkor a harmadik negyedévben is hasonló üzemeltetési arányra számítanak, ami alacsonyabb a korábban becsült 80 százaléknál. A társaság közleménye szerint:

További kapacitás csökkentések elképzelhetőek, aminek következtében elképzelhető, hogy a flotta egy része parkolópályára kerül a téli szezonban a készpénzegyenleg megvédése céljából.

A Wizz Air augusztusban 80 százalékos kapacitáskihasználtság mellett üzemelt az előző évhez képest. A társaság ennek ellenére arra számít egy keddi közleménye alapján, hogy strukturális győztesként fog kiemelkedni a jelenlegi válságból, köszönhetően az ultra alacsony költségű üzleti modelljének, ami szignifikáns versenyelőnyt jelent számára más légitársaságokkal szemben.

A kapacitás visszafogásának és a koronavírussal kapcsolatos rossz hírek következtében a társaság részvényei már közel 10 százalékot estek ma, idén 8 százalékot veszített az értékéből a légitársaság.

(Reuters)

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images