Jönnek a legújabb iPhone-ok, de más meglepetésekkel is készül az Apple

A techóriás idén is hasonló eladásokkal tervezhet, mint a korábbi években a legfrissebb adatok alapján. A vállalat arra kérte beszállítóit, hogy legalább 75 millió 5G iPhone készülékhez gyártsanak le komponenseket számára az év hátralévő részére.

Ez többé-kevésbé hasonló az előző év számaihoz, ami annak a jele, hogy a vállalat továbbra is legfontosabb terméke jól tartja magát a koronavírus-járvány és globális recesszió közepette. A vállalat arra számít, hogy a következő generációs készülékek várható szállítmányozási nagysága elérheti akár a 80 millió készüléket is 2020-ban. Az Apple négy új modellt tervez elindítani októberben 5G-vel felszerelve, módosított dizájnnal és szélesebb kijelzőméret választékkal.

Ezen felül a cég további termékpaletta változtatásokat is eszközöl, többek között indítani készül egy új iPad Air-t széltől szélig érő kijelzővel, két új Apple Watch-ot és egy új testreszabható fejhallgatót is, valamint egy az eddigieknél kisebb és olcsóbb HomePod-ot.

Az Apple és beszállítói általában mindig az év ezen szakaszában tekerik fel a termelési tevékenységüket az új iPhone-ok indítása és az ünnepek előtt. A tavalyi évben és 2018-ban is mintegy 75 millió készülékhez kértek komponenseket. Az idei év hasonló számai azonban a koronavírus-járvány miatt különösen erősnek tűnnek, bár nyilván ebben szerepet játszik a távmunka és távoktatás népszerűségének emelkedése is. A vállalat legutolsó, harmadik negyedéves számai bőven verték a Wall Street által előrejelzett értékeket több, mint 14 százalékkal árbevétel tekintetében. Az iPhone-ok továbbra is az árbevételek jelentős részét, mintegy felét adják és az utolsó negyedévben, az ünnepek környékén ez a szám még magasabb is szokott lenni, 60 százalék körül.

A vállalat részvényárfolyama idén már több mint 75 százalékot emelkedett, aminek következtében a cupertinói cég az első olyan tőzsdén jegyzett vállalat, amelynek a piaci értéke elérte és meghaladta a 2 ezermilliárd dollárt.

(Bloomberg)

Címlapkép: Guillaume Payen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images