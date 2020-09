Esik a Tesla, de a vezető amerikai részvényindexek tovább menetelnek

Nem sokan látták előre azt a ralit, ami március óta tart a tőzsdéken, sokan le is maradtak a jó beszállókról. Ezek után arra a kérdésre, hogy mibe érdemes most fektetni többféle válasz is adható. Cikksorozatunk első részében nagy lemaradókat mutattunk be, a második részben a ralit vezető sztárcégek részvényeit, ezt követően a magas osztalékhozam miatt érdekes részvényeket tárgyaltuk – most pedig az európai tőzsdék talán méltatlanul is alulértékelt papírjait vesszük górcső alá. A listánkon szereplő cégek öt szektorból kerültek ki – ezek az autóipar, a tech, a pénzügyi és távközlési vállalatok, illetve a kiskereskedelmi ipar vállalatai.