Egy újabb terület, ahol a gépek már hatékonyabbak, mint az emberek, ez pedig a befektetéseket is felforgathatja

Bevett gyakorlat a tőzsdén jegyzett vállalatoknál, hogy a gyorsjelentéseket követően a menedzsment telefonkonferencia keretében osztja meg gondolatait a tárgyidőszakban tapasztalt trendekről, a legfontosabb, eredményt mozgató driverekről, de beszélnek a kilátásokról is. Ezeken az eseményeken a vállalat részvényeit követő elemzőknek lehetőségük van kérdéseket is feltenni, gyakran több információhoz is juthatnak így, mint ami egyébként a pénzügyi kimutatásokból kiolvasható. A beszélgetések hanganyaga, vagy azok leirata fontos információforrás, amelyek lekereskedésével akár többlethozam is elérhető. De miért ne bíznánk emberek helyett inkább gépekre, hogy kiolvassák a telefonkonferenciák szövegéből a fontos információkat? A SocGen megvizsgálta a 2010-2020 közötti időszakban az amerikai részvényekre, hogy hogyan teljesítenének a gépi tanulással és természetes nyelvek feldolgozása technológiákkal felturbózott stratégiák, amelyek a telekonferenciák adatainak vizsgálatára épülnek. Az eredmények jelentős többlethozamot mutatnak és a legjobban teljesítő stratégiák közé tartoztak a vizsgált időszakban, mind nagyvállalatok, mind kisvállalatok esetében.