Hónapok óta nem láttunk ilyet, egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Alaposan elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miközben a magyar piac még 1 százalék pluszban zárt be (hozzászokhattunk ahhoz az elmúlt hetekben, hogy szembe megy a nemzetközi trendekkel a hazai tőzsde), és az európai tőzsdék is mérsékelt mínuszban készültek bezárni, az amerikai tőzsdéken masszív profitrealizálás indult, elsősorban a raliban az eddigi emelkedést vezető technológia szektor papírjainak árfolyama esett nagyot, az Apple vezeti a sort, de megütötték az Amazon, a Facebook, az Alphabet és a Microsoft részvényeit is.