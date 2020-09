Meddig száguldanak az amerikai tőzsdék? - online előadás

Szárnyaló Tesla és Apple, mindent felülmúló techmánia, zöldfülűek által generált tőzsdei buborék. Megannyi ismerős vezető szalagcím a hazai és nemzetközi gazdasági médiából, ami jól leírja a mostani tőzsdei hangulatot. És mivel sok hazai kisbefektető követi kiemelt figyelemmel az amerikai részvénypiaci mozgásokat, nem árt, ha a széles termékpalettát elemzéssel, ötleteléssel szűkíteni tudjuk, megtalálva a jó egyedi sztorikat. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

Szinte megállíthatatlanul törnek egyre magasabbra az amerikai tőzsdék, és bár számos értékeltségi, illetve szentiment mutató jelez eufórikus, már-már buborék hangulatot, nincs értelmezhető korrekció a tengerentúlon. Persze már a könyökünkön jön ki, hogy óriási szakadék tátong a technológiai szektor és egyéb iparágak teljesítménye között, ráadásul egyre kevesebb részvény vesz részt ebben a raliban, de a szakma és a befektetők elintézik annyival, hogy kár a FED-del szembe menni.

Mindenki találgatja, hogy vajon mi jöhet ezután, lesz-e érdemi korrekció, vagy csak a napi szintű pezsgődurrogtatás, valamint a pszichés teher azoknak, akik a partvonalon ragadva bosszankodnak, hogy kimaradtak a buliból. És vajon mit hozhat az ősz, az amerikai elnökválasztási kampány finise, valamint maga a választások?

Megannyi érdekes és nyitott kérdés, holott ezek csak értelmezési keretek, ráadásul menet közben nagyon szép árfolyammozgást látni számos részvényben, csak kell hozzá a jó elemzés, a lehetőségek feltárása. Szóval ha a hosszabb folyamatok mellett az is érdekel téged, hogy miképpen tudsz a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból is nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak amerikai részvény témában.

Az előadás tematikája:

SP500 és Nasdaq100 index elemzése

A meghatározó amerikai részvénysztorik

Piaci aktualitások elemzése, ötletelés

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. szeptember 03. 18:00 - 18:45

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

