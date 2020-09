Ez már vérengzés: 5 százalékot zuhant a Nasdaq

Bár a szalagcímek az amerikai tőzsdékről szóltak, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az európai tőzsdék is estek tegnap, amely láthatóan ma is folytatódik a nyitás után, a DAX 1 százalékos esése mellett, a CAC 0,9 százalékkal került lejjebb, míg az FTSE 100 0,8 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,1 százalékot emelkedett. Az, hogy ma nem látunk a tegnapihoz hasonló mozgásokat a piacon részben annak tudható be, hogy a befektetők kivárhatnak az amerikai havi munkanélküliségi adatok előtt, a várakozások szerint foglalkoztatottság növekedésének üteme lassult augusztusban.