Átalakulóban az Appeninn menedzsmentje

Rendkívüli közgyűlést hívott össze az Appeninn szeptember 30-ra, amelyen megerősíthetik a társaság igazgatótanácsa által áprilisban meghozott döntéseket, és szavazhatnak azokról a kérdésekről, amelyeket érintően az igazgatótanács nem hozott határozatot. A menedzsmentben is változások várhatóak, több igazgatótanácsi tag mellett a vezérigazgató is távozik.

A szeptember 30-ra összehívott rendkívüli közgyűlés célja, hogy a közgyűlés szavazásával is megerősítse az igazgatótanács által áprilisban, a halasztást nem tűrő kérdések ügyében közgyűlési hatáskörben meghozott döntéseket. Így a közgyűlés szavazhat az előző évi pénzügyi beszámolóról, a 2019. évi adózott eredmény teljes egészében eredménytartalékba helyezéséről, valamint a sajátrészvény-vásárlásra vonatkozó javaslatról.

A napirendi pontok alapján új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok is érkezhetnek az Appeninnhez, szeptember 30-án erről is dönt majd a vállalat közgyűlése. A rendkívüli közgyűlés egyik napirendi pontja a társaság igazgatótanácsa három jelenlegi tagjának, Malik Zoltánnak, dr. Tóth Juditnak és Bernáth Tamásnak lemondása tisztségeiről, illetve Guttmann György Vilmosnak korábbi, tavasszal történő lemondása. Bernáth Tamás az igazgatótanácsi tisztsége mellett vezérigazgatói titulusáról is lemondott.

Az új igazgatótanács összetételére vonatkozóan a társaság részvényese, az Avellino Holding Zrt. több szakembert is megválasztását is javasolta a közgyűlés számára. A nagyrészvényes a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait kiegészítette, amelynek értelmében a részvényes javasolja az igazgatótanács számára, hogy a társaság hatékonyabb működését elősegítve a továbbiakban a társaság vezérigazgatóját ne a közgyűlés, hanem az igazgatótanács nevezze ki. Az igazgatótanácsban 5-9 személy képviselheti a részvényeseket.

Az Avellino Holding Bihari Tamást és Kertai Zsoltot jelölte az igazgatótanácsba, míg a társaság másik nagyrészvényese, a Zinventive Nemes István Róbertet és Hegelsberger Zoltánt jelölte a tisztségre.

Az Appeninn árfolyama jelenleg 1,5 százalék pluszban áll.

