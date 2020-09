Javul a hangulat, felpattantak az európai tőzsdék

Magasról lehet nagyot esni, és ez igaz a Teslára is, augusztus végéig idén közel 500 százalékot emelkedett az árfolyam, egy ekkora rali után nyilván könnyebben megremegnek a kezek, elindult a profitrealizálás, nem is akármilyen, szeptember eleje óta értékének több mint harmadát elveszítette az amerikai autógyártó, részben a Tesla esése rántotta magával a tech szektort és a világ tőzsdéit is, alaposan elrontva a befektetői hangulatot. Az árfolyam zuhanásával Elon Musk vagyona olyan mértékben csökkent (nyilván nem kell ezért sajnálni), amire korábban nem volt példa. Szilaj gyönyörnek vége is szilaj.