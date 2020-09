Megerősítette a BKK: 8000 forintos büntetést kap, aki maszk nélkül utazik

A szabálykerülő magatartás visszaszorításának érdekében, a fővárosi operatív törzs döntése alapján a BKK szigorít: mostantól nagyobb létszámmal zajlik az ellenőrzés, és az utazásból való kizárás lehetősége mellett 8000 forintos helyszíni pótdíjat is kiszabnak, ha valaki a közösségi közlekedési szolgáltatás használata során nem, vagy nem szabályosan takarja el az arcát – a már április óta érvényben lévő előírások szerint – maszkkal, sállal, vagy kendővel - jelentette be a BKK.

A már több hónapja érvényben lévő szabályok szerint a koronavírus további terjedésének megelőzése, lassítása érdekében a közösségi közlekedés járművein és a megállóhelyeken csak maszkban, annak hiányában pedig sállal vagy kendővel eltakart arccal szabad utazni, tartózkodni.

A fővárosi operatív törzs döntése alapján a BKK szigorít az ellenőrzésen. Mostantól a közlekedési szolgáltatásból való kizárás lehetősége mellett pótdíjat is kiszabnak arra, aki nem, vagy nem szabályosan hordja a maszkot, a kendőt vagy a sálat. (A maszk szabályos viselése esetén az mind a szájat, mint az orrot eltakarja.)

A pótdíjazásra vonatkozó szabályok szerint annak összege a helyszínen kifizetve 8000 forint.

Az előírások be nem tartása miatti bírságolás nem egyedi megoldás, azt a szomszédos Bécsben például már hónapok óta alkalmazzák.

A közösségi közlekedés használatakor kötelező maszkviselést 2020. április 27-én vezették be Budapesten, az ezt követő időszakban az utasok közel 100 százaléka betartotta a szabályokat. A mostani szigorítás előzménye, hogy a nyár második felére láthatóan lanyhult a maszkviselési fegyelem: a BKK nem reprezentatív, augusztusi felmérései szerint már csak a közlekedők körülbelül 85 százaléka tartotta be a vonatkozó előírásokat. Emellett az elmúlt hetekben tapasztalható növekedő megbetegedési esetszám is indokolja, hogy a BKK szigorúbban lépjen fel, ha az utasok nem tesznek meg mindent a vírus további terjedésének megelőzése, lassítása érdekében - írja a társaság közleményében.

