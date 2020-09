Stabil gyártói bázis és kellő készlet a siker kulcsa a gépértékesítésben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A mezőgazdasági és az építőipari gépek piacán is éreztette hatását idén a koronavírus-járvány és az azt követő korlátozások, mindkét piacon két számjegyű mértékben estek az eladások, ráadásul az év második felében is nehéz lesz a működési környezet, egyes beszállítók kapacitása jelentősen visszaeshet a második félévre, az európai gyártók, elsősorban olasz és német területen már most jelentős termelési korlátozásokról tájékoztatták a partnereiket. A megváltozott piaci környezetben azoknak a forgalmazóknak lesz előnyük, akik stabil gyártói bázissal rendelkeznek és kellő készlettel a megnövekedett igények kielégítésére. A mezőgazdasági és az építőipari gépek piacán megfigyelhető legfontosabb trendekről Laki Csabát, a hamarosan tőzsdei részvénykibocsátást végrehajtó DM-KER értékesítési igazgatóját kérdeztük.