Itt a válság egyik nagy nyertese - Hódít az otthoni edzés

A fitnesz eszközök értékesítésével és különböző edzésprogramok és kiegészítők kínálásával foglalkozó Peloton az idei év során nem csak a bevételét tudta közel 173 százalékkal növelni, de az előfizetők számát is duplázni tudta – ez rövidesen újra meg fog történni a vállalat előrejelzései szerint. A 2019 szeptemberi tőzsdére lépése óta először tudott nyereséges negyedévet jelenteni a vállalat.

Nyereséges negyedév, kilőtt az árfolyam

Eddig is sejthettük, hogy az edzőtermi eszközök, edzésprogramok és egyéb szolgáltatások "házhoz szállításával" foglalkozó Pelotonnak jót tett a koronavírus válság, most ebben meg is bizonyosodhattunk.

A vállalat közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését (elcsúsztatott pénzügyi negyedévekkel operálnak a vállalatnál, így a 2020-as év utolsó negyedéve június végén ért véget a vállalat számára), eredményeikkel felülmúlták az eddigi várakozásokat is.

Még csak egy év telt el az amerikai Peloton tőzsdére lépése óta, a cég értékeltsége azonban újabb és újabb magaslatokra tör, most pedig a vállalat elkönyvelhette működésének első nyereséges negyedévét.

A konditermek és fitneszklubok bezárásából tudott jelentősen profitálni a cég, amely termékeivel lehetővé teszi az otthoni edzést. Komoly a lehetőség a vállalatnál a további növekedésre, a „Mozogj otthon” – trend ugyanis a vírus második hullámának köszönhetően újra felpöröghet.

A Peloton friss pénzügyi jelentéséből kitűnik, hogy

az előfizetők számában duplázni tudott, a bevételét pedig közel 173 százalékkal tudta növelni a cég az elmúlt 12 hónap során,

és tőzsdén jegyzett vállalatként először sikerült profitot realizálnia – a vállalat első részvénykibocsátására éppen egy éve, 2019 szeptemberében került sor.

A társaság negyedéves jelentéséből kitűnik, hogy az árbevétel a tavalyi 223 millió dollárról 607 millió dollárra emelkedett, a profit pedig 89,1 millió dollár volt, ami részvényenként 27 centnek felel meg.

A „Mozogj otthon” trend meglovaglása és az előfizetői szám elképesztő iramú bővülése alátámasztja a részvény árfolyamának alakulását is, a márciusi közepén tapasztalt mélyponthoz képest ugyanis 457 százalékot tudott szárnyalni a papír értéke a szerdai csúcsig.

A papír tegnapi záróértéke 87,75 dollár volt – ez több, mint háromszorosa a 2019-es, 29 dolláros kibocsátási árnak.

A 2021-es évre 62 százalékos bevételnövekedést prognosztizálnak a szakértők a vállalat esetében, az elemzői ajánlások is bizakodásra adnak okot – 24 elemző ajánlja jelenleg vételre a papírt, egy szakember tartásra, egy pedig eladásra.

Az elemzői célárak átlaga azonban közel 9 százalékkal a mostani árfolyam alatt alakul - a célárak átlaga 80 dollár a mostani, 87,75-ös árszinthez képest. A negyedéves várakozások felülteljesítésének hatására természetesen ez a célár változhat a közeljövőben.

Jók a kilátások, de a kockázatokat is mérlegelni kell

A vezérigazgató elmondása szerint a március óta tartó, a koronavírus járványnak köszönhető jelentős „hátszél” töretlenül kitartott a júliussal záródó, negyedik pénzügyi negyedévben is, a szakember várakozása szerint ez a 2021-es pénzügyi év első hónapjaiban sincs másképp.

Továbbra is kockázatot jelent azonban a vállalat számára, hogy a második hullám okozta esetleges lezárások miatt a termékek szállítása akadályokba ütközhet - Foley elmondása szerint az idei naptári év végéig nagy valószínűséggel nem is fog normalizálódni a jelenleg elég hosszúra nyúló szállítási idő.

Kockázat továbbá, hogy egy potenciálisan bekövetkező recesszió esetén komolyan visszaeshet a vállalat prémium termékei iránti kereslete. Ezzel a körülménnyel kapcsolatban azonban rövidesen lehet számítani megoldásokra a Pelotontól.

A Pelonton termékei, forrás: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

A társaság nemrég tett bejelentése alapján ugyanis csökkenteni tervezik a sztenderd edző kerékpárjaik árát, illetve egy új, még olcsóbb modell bevezetése is tervben van – ezzel elsősorban a vásárlói kör szélesítése a cél. Ezek mellett egy prémium kerékpárt is piacra fognak dobni a közeljövőben.

