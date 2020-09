A BKK megkezdte egy nemzetközi utazásszervező mobilapp tesztjét

Az Európai Unió által életre hívott Maas4EU K+F projekt kiemelt feladata egy olyan alkalmazás kifejlesztése, amely egyetlen felületen teszi lehetővé egy-egy utazás megszervezését az útvonaltervezéstől a fizetésig, a különböző közlekedési módok kombinálásával, személyre szabottan. Az applikáció újrainduló hazai pilotjában nemcsak az értékes tapasztalatok miatt érdemes részt venni: a felhasználók között a BKK most értékes nyereményeket sorsol ki – olvasható a BKK közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Maas4EU kutatás-fejlesztési projekt újrainduló hazai tesztidőszakában a fővárosban élők utazási szokásait és szükségleteit mérik fel más szolgáltatók mellett a Budapesti Közlekedési Központ támogatásával. A projekt egyik célja egy olyan alkalmazás kifejlesztése, amely egyetlen felületen teszi lehetővé egy-egy utazás megszervezését az optimális közlekedési mód felajánlásával történő útvonaltervezéstől az igénybe vett közlekedési szolgáltatások kifizetéséig.

Az applikáció mindezt személyre szabottan, a felhasználó szokásait is figyelembe véve teszi – az igényeket az alkalmazás első indításakor kitöltendő kérdőív méri fel, de a paraméterek természetesen használat közben is változtathatók. Egy ilyen integrált szolgáltatásra egyre nagyobb szükség van, hiszen az utasok információéhsége folyamatosan növekszik, a forgalmi körülmények rendszeresen változnak, és az utasok helyismereti hiánya is alátámasztja az alkalmazás létjogosultságát. A kutatás-fejlesztési projektet Budapesten a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. leányvállalata, a Toll Service Zrt. koordinálja, a tesztelést a BKK mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) is támogatja. A Maas4EU alkalmazást már ki lehetett próbálni ez év tavaszán Budapesten: akkor több mint 1000 közlekedő tesztelte az applikációt.

A Budapesten közlekedőknek ismét lehetőségük van tesztelni a mobilalkalmazást, segítve ezzel a fővárosban élők utazási szokásainak és szükségleteinek felmérését, az okos közlekedési szolgáltatások tervezését. A Maas4EU alkalmazás most elérhető verziójában jelenleg a közösségi közlekedési szolgáltatást a BKK, a kerékpármegosztást a MOL Bubi közbringarendszer, a taxiszolgáltatást a City Taxi, az autómegosztást pedig a GreenGo, illetve az Oszkár TeleKocsi képviseli. A Maas4EU applikáció nagy előnye, hogy egyetlen alkalmazással teszi lehetővé az utazástervezést, azaz nem kell a felsorolt szolgáltatók mobilalkalmazásait külön-külön használni.

A Maas4EU alkalmazást nemcsak a szolgáltatás fejlesztésében való közreműködés érdekében érdemes most kipróbálni: a BKK húsz darab 20.000 forint értékű, az AQUA üzleteiben beváltható számítástechnikai utalványt sorsol ki azok között, akik letöltik, használják az applikációt, 2020. szeptember 30-ig legalább egy mobilitási csomagot is vásárolnak a használat során, és mindezt kommentben jelzik a BKK Facebook-oldalán a játék posztja alatt. A mobilitási csomagok különböző mennyiségben és értékben tartalmaznak többféle közlekedési szolgáltatást a felhasználó igényeihez igazítva. (A teljes játékszabály ide kattintva érhető el.)

Az ingyenesen letölthető Maas4EU applikációt a hivatalos alkalmazásáruházakból lehet beszerezni: az iOS operációs rendszerű eszközök felhasználói az App Store-ból erre a linkre, az Android operációs rendszerű készülékek felhasználói pedig a Google Play áruházból erre a linkre kattintva érik el az alkalmazást.