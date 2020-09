Miért akar hozzáférni egy szótár alkalmazás a telefonunkon található fotókhoz?

Tanos Áron, KPMG KPMG Cikk mentése Megosztás

A telefonjaink elleni támadások zsarolásra, pénzszerzésre, vagy a telefon erőforrásainak használatára is irányulhatnak, de a 2020-as fenyegetettséglisták élén az adatszerzési cél áll. Munkahelyi telefonjukkal kapcsolatban sokan kapnak ezzel kapcsolatos biztonsági képzést, de az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) most arra hívta fel a figyelmet, hogy a magáncélú használatban is érdemes figyelni, mit hogyan osztunk meg magunkról - írja elemzésében Tanos Áron, a KPMG Cyber Biztonsági Laborjának operációs vezetője.