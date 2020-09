Egyre borúsabbak az olajpiac kilátásai, hosszú időbe fog telni a kilábalás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A héten már az OPEC is visszavágta az idei évre vonatkozó keresleti előrejelzését, és most megtette ugyanezt a Nemzetközi Energia Ügynökség is. Az IEA szerint a gyenge olajpiac hangulat és a koronavírusos esetszámok növekedése, amelyek a leginkább hatással vannak a fekete arany keresletére.