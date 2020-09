Kapaszkodnak felfelé az amerikai indexek

Nem sokan látták előre azt a ralit, ami március óta tart a tőzsdéken, sokan le is maradtak a jó beszállókról, ezek után arra a kérdésre, hogy mibe érdemes most fektetni többféle válasz is adható. Cikksorozatunk első részében nagy lemaradókat mutattunk be, a második részben a ralit vezető sztárcégek részvényeit,harmadik részben a magas osztalékhozammal kecsegtető cégeket. Most, a negyedik részben a nem ciklikus, defenzív szekorokat vizsgáltuk meg közelebbről. A listánkon szereplő európai cégek között több szektor vállalatai is szerepelnek,a közműcégeket, telekommunikációt és gyógyszeripart vettük górcső alá.