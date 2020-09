Koronavírus-vakcina: Bill Gates szerint idén már nem lesz áttörés

Bill Gates szerint egyik tesztelés alatt álló koronavírus vakcina sem lesz engedélyeztetve október végéig az Egyesült Államokban – ez különösen rossz hír lenne az elnök Donald Trump számára, aki többször beharangozta már, hogy a november 3-án zajló elnökválasztás előtt elkészülhet a várva várt vakcina.

Bill Gates szerint nem lesz vakcina október végéig

A feleségével közösen alapított Gates Foundation intézményén keresztül március óta támogatja Bill Gates a vakcinagyártó vállalatokat - többek között rendelkezik az alapítvány a Pfitzer, a Johnson&Johnson és a Merck vállalatok részvényeivel, és egyéb vakcináik fejlesztésére több millió dolláros összegekkel támogatták az elmúlt években a Pfizert.

A milliárdos guru meglátásai így ugyancsak nem nevezhetők laikusnak, feltehetően a téma iránt élénken érdeklődő befektetők is felkapják a fejüket a hírre, ha Bill Gates állást foglal a vakcinagyártás helyzetével kapcsolatban – amit most a CNBC-nek adott videokonferenciáján keresztül meg is tett.

Nem valószínű, hogy bármelyik vakcinát is engedélyeztetni tudják az USA-ban október vége előtt

- így nyilatkozott a milliárdos filantróp a videokonferencián.

Bill Gates sokkal inkább úgy gondolja, hogy az áttörést a 2021-es év eleje hozhatja meg. Szerinte decemberre vagy januárra jó eséllyel már legalább kettő vagy három gyógyszergyártó igényelni fogja az engedélyeztetést, feltéve, hogy valóban hatékony lesz az ellenszerük.

Gates az interjú során meg is nevezett egy gyógyszergyártót, amely szerinte a legjobb úton halad a hatékony vakcina felé:

Az egyetlen vakcinagyártó, amely a sürgős engedélyeztetés mellett jó eséllyel megkaphatná a lehetőséget a tömeges terjesztésre még októberben, az a Pfizer.

Mit mutat a grafikon

Ahogy az a mellékelt árfolyam grafikonon is látszik, a gyógyszergyártó Pfizer árfolyamát sem kímélte a márciusi. pánikszerűen lezajló eladási hullám - a január végi lokális csúcspontjához képest 30 százalékot zuhanva érte el március közepén a helyi mélypontot, amikor is 28,5 dollárt ért a vállalat egy részvénye.

Azóta bár erősen hullámzó jelleggel, de felfelé tart az árfolyam, a felfelé és lefelé ívelő szakaszok híven tükrözik a befektetők aktuális hozzáállását a vakcinagyártók eredményességének tekintetében. A mostani 37 dolláros árszint már nincsen messze a január végi 40,7 dolláros árfolyamtól, így elmondhatjuk, hogy a Pfizer árfolyama nagyjából kiheverte a koronavírus viszontagságait.

Amennyiben azonban megnyeri az első hatékony és terjeszthető vakcináért folyó küzdelmet a cég, úgy jó eséllyel el fog szállni a vállalat részvényének árfolyama.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Pfizer vezérigazgatója szerint még idén terjesztésre kerülhet a vállalat vakcinája az Egyesült Államokban, amennyiben biztonságosnak és hatékonynak bizonyul az ellenszer. A hétvége során a vállalat vezetője kérvényezte az FDA-nál, hogy harmadik körös teszteléseiket kiterjeszthessék a jelenlegi 30 000 főről 44 000 főre.

Utolsó körös tesztelésben van még a Pfizeren kívül a Moderna és a brit székhelyű AstraZeneca.

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times