Még mindig egyesülne a Fiat és a Peugeot, a világ negyedik legnagyobb autógyártója jöhet létre

Nem tett le az egyesülési tervről a FiatChrysler és a PSA, a két autógyártó azonban módosítja a tranzakció feltételeit azért, hogy megerősítsék a két cég mérlegét.

A FiatChrysler és a PSA Csoport már korábban bejelentette, hogy a két vállalatot egyesítenék, a cél az, hogy mérethatékony vállalatot hozzanak létre, amely sikeresen veszi fel a versenyt a nagy autóipari csoportokkal, mint a Volkswagen vagy a Toyota. A két vállalat közötti egyesülésben az is a logika, hogy a két cég földrajzi értelemben és a hajtásláncokat tekintve is kiegészíti egymást.

Most a két vállalat arról közölt információkat, hogy továbbra is elkötelezettek az egyesülés mellett, de módosítják annak feltételrendszerét, ugyanis a koronavírus-válság alaposan megviselte az iparág szereplőit, így a FiatChryslert és a PSA-t is. A cél az, hogy megerősítsék a cégek mérlegét a tranzakció előtt, és a lehető legmagasabb készpénzállományt őrizzék meg.

Az új terv szerint

a FiatChrysler 2,9 milliárd euróra csökkenti a készpénz részét a tervezett 5,5 milliárd eurós speciális osztaléknak, amit a részvényeseknek osztanának ki,

a PSA pedig elhalasztja az alkatrészgyártó Faureciában lévő 46 százalékos részesedésének értékesítését.

A FiatChrysler árfolyama idén 19 százalékot veszített az értékéből.

A PSA árfolyama idén már 24 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images