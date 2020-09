Tőzsdére megy a "lengyel eBay", évek óta nem láttunk ekkora kibocsátást a régióban

Lengyelország legnagyobb e-kereskedelmi platformját üzemelteti az Allegro, amely most tőzsdei bevezetést tervez. Azt láttuk a világ más részein, akár az Amazon példáját véve, hogy a kiskereskedelmi cégek forgalma valósággal felrobbant a koronavírus járvány alatt, amely igaz a legyel cégre is. A társaság részvényeit a varsói tőzsdére vezethetik be, a tranzakció az elmúlt évek egyik legnagyobb IPO-ja lesz Lengyelországban és ezzel a régióban.

A lengyel eBay

Az Allegro Lengyelország első számú online kiskereskedelmi platformját üzemelteti, a cég az elmúlt időben erős árbevétel növekedést, profitabilitást és jelentős cash flowt ért el. A csoport működteti a vezető online piacteret Lengyelországban, az Allegro.pl-t, valamint a vezető ár-összehasonlító oldalt is, a Ceneo.pl-t. Az Allegro célpiaca a hozzávetőlegesen 621 milliárd zlotys lengyel kiskereskedelmi piac, melynek közel 3 százalékát adja az Allegro, de a várakozások szerint nem csak az Allegro piaci részesedése, de a torta mérete is nőhet, 2024-ig 724 milliárd zlotyra bővülhet a teljes piac. Az Allegro Lengyelországban az egyik legerősebb márkafelismeréssel rendelkező brand, és a legnagyobb nem-élelmiszer szegmensben tevékenykedő kiskereskedelmi cég. Havi látogatottság szempontjából az Allegro.pl benne van a 10 legnagyobb forgalmú e-kereskedelmi weboldalban, és a száz leglátogatottabb webhely közé tartozik havi látogatottság alapján.

A kereskedők számos kategóriában értékesítenek termékeket a platformon, ilyenek többek között az elektronikai termékek, az otthoni, és kerti eszközök, a ruházati cikkek, vagy a könyvek. Az Allegro platformja megkönnyíti az új termékek értékesítését, elsősorban a kereskedők számára, egy B2C modell segítségével.

A honlapnak átlagosan havi 20 millió látogatója van.



A platformról

Az Allegro a vezető e-kereskedelmi brand Lengyelországban.

A legyen fogyasztók jelentős része az Allegro.pl-t használja termékek keresésére. Egy júniusi felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett lengyel fogyasztók 43 százaléka jelölte meg az Allegro.pl-t, mint az elsődleges termékkeresési desztinációt, a második legtöbbet megjelölt site a Google volt 17 százalékkal.

Június 30-ig a piactér felhasználói bázisa közel 12,3 millió aktív vásárlót tett ki, akiket a platform összekapcsol a hozzávetőlegesen 117 ezer eladóval, amelynek eredményeként átlagosan havi 32 millió tranzakció születik meg (2020. június 30-at megelőző 12 hónap adatai szerint).

Ez a felhasználói bázis 22,8 milliárd zlotys bruttó értéket (Gross Merchandise Value, GMV) generált 2019-ben, míg a 2020. június 30-at megelőző 12 hónapban 29,4 milliárd zlotyt, mely alapján az Allegro a legnagyobb lengyel e-kereskedelmi cég.

Az Allegro GMV-je 25,4 százalékkal nőtt 2019-ben, míg lengyel e-kereskedelmi szektorban a növekedés hozzávetőlegesen 16 százalékos volt.

Az Allegro GMV-je a teljes lengyel kiskereskedelmi piac közel 3 százalékát adta, melynek becsült értéke 621 milliárd zloty. Az Allegro jelentős növekedési lehetőséget lát ezen a piacon.

A cég piacáról

Lengyelország a közép-kelet-európai régió vezető gazdasága, az 5. legnépesebb ország ez EU-ban, és a 13. legnagyobb gazdaság az OECD országok között GDP tekintetében. Lengyelország egy főre jutó GDP-je növekedett az elmúlt időszakban, az éves növekedési ütem 6,9 százalékos volt a 2016-2019-es időszakban, 2019-2024 között pedig 4,3 százalékos lehet a növekedés.

A lengyel kiskereskedelmi piac éves átlagos növekedési üteme közel 5 százalékos volt 2016 és 2019 között, a várakozások szerint lassulva ugyan, de a növekedés 4 százalékos lehet a 2021-2024-es időszakban. Azt is látni lehet, hogy a lengyel e-kereskedelmi szegmens gyorsabban növekedett, mint a teljes kiskereskedelmi piac, 2016-2019 között az éves átlagos növekedési ütem 19 százalékos volt, amely az évek során gyorsult, 2019-ben átlépte a 20 százalékot. A lengyel piac növekedése jóval meghaladta az Egyesült Államokét (16%), az Egyesült Királyságét (11%), és Németországét (9%) is. A várakozások szerint 2021-2024 között további 14 százalékkal nőhet a lengyel e-kereskedelmi szegmens.

Az online penetráció a lengyel kiskereskedelmi piacon jelentősen növekedett az elmúlt években, a 2016-os 5,8 százalékról egészen 8,4 százalékra emelkedett 2019-ig. Az Allegro szerint még mindig jelentős tér van a növekedésre, mivel a lengyel piac online penetráció tekintetében jóval elmarad például az Egyesült Királyságtól (18%), vagy Kínától (27%). A jelenlegi alacsony online penetráció, és az offline-tól az online felé elmozdulás globális trendje is támogatja a cég növekedését a lengyel e-kereskedelmi szegmensben.

A társaság fundamentumai

A társaság növekedése gyorsult az elmúlt években, 2018-ban 13,9, 2019-ben pedig már 25,4 százalékkal nőtt a GMV. Ez a növekedés idén is folytatódott, a koronavírus járvány előtt januárban és februárban is a 2019-es szinteket meghaladó volt a növekedés, majd a márciustól májusig tartó periódusban robbant fel igazán a forgalom, mikor az offline üzletek zárva tartottak, ekkor 47, 85, és 73 százalékos volt a havi GMV-növekedés. Ezt követően lassult ugyan, de még így is jelentős maradt a GMV-növekedés üteme, 57, 47 és 51 százalékkal júniusban, júliusban, és augusztusban.

A GMV növekedése párosult a take rate mérsékelt emelkedésével, valamint a csoport reklám, és ár-összehasonlító üzletága is jól teljesített, melyek hatására a nettó árbevétel emelkedése még a GMV növekedési ütemét is meghaladta. A társaság nettó árbevétele a 2018-as, és a 2019-es évben 19, illetve 31,1 százalékkal nőtt, az idei első félévben pedig 51,8 százalékos volt a növekedés.

A csoport magas profitabilitási, és cash conversion (cash flow/nettó profit) szinteket ért el, a csoport 2017-2019 között elért tisztított EBITDA/nettó árbevétel rátája konzisztensen 50 százalék felett maradt, a tisztított EBITDA/GMV pedig közel 6 százalékos volt, a tisztított EBITDA összetett éves növekedési üteme 18,5 százalékos volt a periódusban.

Számos beruházás, - különös tekintettel a SMART!-ra, amelyet 2018-ban indított a cég – a marzsok csökkenését eredményezte, a tisztított EBITDA/nettó árbevétel marzs 45,6 százalékos volt, míg a tisztított EBITDA/GMV 5 százalékos volt 2020 első félévében. A csoport szerint ezek a beruházások kulcsfontosságúak a növekedés szempontjából. A tisztított EBITDA 28 százalékkal nőtt 2020 első félévében.

A cég számára előnyösek a limitált tőkeráfordítási követelmények, köszönhetően a teljesen befektetett, és eszközkönnyű üzleti modelljének. A társaság jelentős mennyiségű szabad cash flowt generál, miközben a nettó adósságát is igyekszik csökkenteni. A cég nettó adósság/tisztított EBITDA rátája 5,1-es volt a 2019. június 30-at megelőző 12 hónapban, amelyet sikerült 3,7-esre csökkenteni a 2020. június 30-at megelőző 12 hónapos periódusban.

Kilátások

A társaság tervei között szerepel a vásárlói és a kereskedői élmény fejlesztése, beleértve többek között a fontos eladói folyamatok automatizálását, és optimalizálását, új kereskedők bevonzását, valamint az mobilos applikáció fejlesztését.

Júniusi 30-ig az aktív vásárlók mindössze 17 százalékának volt SMART! előfizetése, így jelentős tér áll rendelkezésre a növekedéshez. A kiszállítási szegmensben is növekedni akar a cég, különös tekintettel a másnapi kiszállításokra, emellett új átvételi pontok nyitásával, és az egy napon belül nagyobb mennyiségű árú kiszállításával is fejleszteni kívánják a szolgáltatást. Ezeket a kezdeményezéseket a cég az Allegro Fulfilment nevű kiegészítő eszközzel kívánja elérni, amellyel a kiszállítási időt, és a pontosságot tudják javítani.

Az Allegro további potenciált lát az reklámbevételek növelésére a reklámtechnológiai fejlesztések, és a kedvező reklámpiaci trendek miatt. A cég számára továbbá a Ceneo működtetése is előnyös, amely a legnépszerűbb lengyel ár-összehasonlító platform, ahonnan a forgalmat át tudja irányítani az e-kereskedelmi piactérre.

A csoport sikeres pénzügyi szolgáltatási üzletágat fejlesztett ki egy harmadikfél modellt használva. A csoport viszont jelentős lehetőséget lát a pénzügyi szolgáltatás core platformba való integrálásában. A cég nemrégiben indította az Allegro Pay nevű fintechjét, melynek béta tesztelése várhatóan 2020 végéig folytatódni fog.

Középtávon a társaság Lengyelországon kívül is terjeszkedne.

Miért akarnak tőzsdére menni?

Az Allegro közleménye szerint a tőzsdei bevezetés egy logikus lépés a csoport további fejlődése szempontjából. Az elsődleges részvénykibocsátás megerősítené a csoport pénzügyi helyzetét azáltal, hogy az Allegro törleszteni tudná a fennálló adósságának egy részét. Emellett a csoport növekedési terveinek támogatásához, a márkaismertség növeléséhez, és új, hosszú távú részvényesek bevonásához is hozzájárulna – beleértve a dolgozókat is –, valamint az új, és a meglévő részvényesek számára is likviditást biztosítana.

A részvénykibocsátás várhatóan tartalmazni fog egy elsődleges elemet, amelyből mintegy 1 milliárd zloty forrást vonna be a vállalat, valamint egy másodlagos komponenst a meglévő részvényesektől.

A cég a részvények kibocsátásából származó forrást az adósságállomány csökkentésére kívánja fordítani.

A csoport és a részvényesek célja, hogy a közkézhányad jelentős legyen.

A cég várhatóan a jövőben benyújtja a jelentkezését a varsói tőzsde szabályozott piacára való belépéshez .

. A részvénykibocsátásra nyilvános ajánlattétel keretében kerül sor Lengyelországban, amelybe beletartozik egy kisbefektetői ajánlattétel, egy intézményei ajánlattétel, valamint egy ajánlattétel az USA-ban intézményi befektetők számára.

A csoport és a részvényesek a végső részvénydarabszámból 5 százalékot kívánnak allokálni a kisbefektetőknek.

Minden olyan alkalmazott, aki a tőzsdei bevezetés időpontjában a csoport alkalmazásában áll, és aki a korábbi befektetési megállapodások alapján nem rendelkezik részvényekkel, 10 000 zloty értékben kap részvényeket, 360 nappal a tőzsdei bevezetés után.

Ezen túlmenően a csoport kötelezettségvállalási levelet írt alá a hitelezőkkel egy új 5,5 milliárd zlotys kölcsönről és egy 500 millió zlotys hitelkeretről, amelyet a csoport adósságának refinanszírozására használnak fel.

Címlapkép: Getty Images