A Fed döntésére vár a Wall Street

Ahogy a délelőtti kereskedés vége felé közeledünk, emelkedést látunk az irányadó európai részvényindexeken, a magyar tőzsde azonban továbbra is alulteljesítő, a BUX-ot az OTP 1,2 százalékos esése húzza lefelé. A kiskereskedelmi cégeket érdemes ma kiemelni, a Zara és Bershka márkát is a neve alatt tudható spanyol Inditex 7,6 százalékot ralizott, miután a cég a második negyedévben ismét profitot termelt a korábbi negyedéves veszteség után. Emellett a H&M árfolyama is feljebb került 3,1 százalékkal, és a sportszergyártó Puma is 2,2 százalékot emelkedett.