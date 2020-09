Két támadás is érte a Facebookot, egyelőre leperegtek róla

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Két rossz hír is érkezett tegnap a Facebook számára: egyrészt több celeb, köztük Kim Kardashian is bejelentette temérdek követőjének, hogy átmenetileg felfüggeszti Instagram és Facebook tevékenységét, valamint a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság is belengetett egy lehetséges antitröszt eljárást a tech óriás ellen. Az árfolyam a hírek ellenére végül 2 százalék feletti pluszban zárt.