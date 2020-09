Nekiment a Spotify az Apple-nek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Spotify versenyellenes magatartással vádolta meg az Apple-t a kedden bejelentett Apple One miatt. A One márkanév alatt a tech óriás összevonta előfizetéses szolgáltatásait, a felhasználók az Apple One-on keresztül havonta akár 14,95 dollárért több szolgáltatáshoz is hozzájutnak - ebben a csomagban szerepel az Apple Music, az Apple TV+, az Apple Arcade és 50 GB tárhely az iCloud-on.