Tőzsdei vakteszt nem csak borivóknak - Te melyik részvényt választanád?

A mindennapokban számtalan döntést kell meghoznunk, és a legtöbben igyekeznek valamilyen szempontból racionálisan választani a különböző lehetőségek közül, a lehető legjobb minőségű árut vagy szolgáltatást megszerezni, ez azonban sokszor pont a befektetéseinknél nem működik, a legtöbben egyszerűen nem racionálisak a pénzügyeikben.

Borkóstoló

Képzeld el, hogy betérsz a kedvenc borozódba, ahol 3 bort ajánlanak neked, de nem láthatod a borok címkéjét, és az árukat sem közlik veled, egy kóstoló után csupán az illat és az íz alapján kell döntést hoznod.

Nyilvánvalóan a számodra legjobb ízű bort választod.

Ezután jön a csavar: megtudod a borok árát is, és a most már két tényező, az íz és az ár alapján kell döntést hoznod.

Bár nehéz számszerűsíteni, de a legtöbben egy ilyen helyzetben egyfajta hányadost képeznek az íz és az ár alapján, és a képzeletbeli hányados alapján hoznak döntést.

A képzeletbeli paraméterek akár olyanok is lehetnek, mint a lenti táblázatban, ahol például az „A” bor 1-10-es skálán csupán 3-ast kap az ízre, viszont jóval olcsóbb, csupán 18 dollárba kerül, így összességében 6-os hányadost kapunk az ár/íz osztás alapján. Itt annál „jobb” egy bor, minél alacsonyabb az ár/íz hányadosa.

Ebben a helyzetben legtöbben vélhetően a „B” bort választanák, mivel annak kifejezetten jó az íze, az ára pedig nem túl magas, így az ár/íz hányados csupán 4-es, ár/érték hányados alapján ez a legjobb választás.

Mi köze van ennek a részvényekhez?

Most pedig következzen egy hasonló teszt, csak három részvénnyel. Az ár/íz ráta helyett viszont most néhány fundamentális adat alapján kell kiválasztani a kedvencet. Hogy melyik részvény melyik céghez tartozik, az csak a teszt végén fog kiderülni.

Az A és a B részvény a kiskereskedelmi szektorból származik, míg a C részvény az egészségügyi szektorból. Pontosabban az A kiskereskedelmi/étterem részvény, a B részvény kiskereskedelmi/gyógyszeripari papír, a C részvény pedig az orvosi/biomedicinális és genetikai kategóriába sorolható.

Az A részvény esetében az látszik, hogy az árbevétel növekedés üteme jelentősen lassult, ezzel szemben a C részvénynél dinamikus bevételnövekedésről beszélhetünk az elmúlt időszakban, illetve a B részvény esetében is nőtt az árbevétel.

Tehát mostanra van egy körülbelüli elképzelésünk a bevételek alakulásáról, most nézzük meg a profitot. Az A részvény esetében masszívan profitcsökkenést látunk, az elmúlt időszakban is csökkent a vállalat adózott eredménye. A B és a C részvénynél is azt látjuk viszont, hogy nőt a profit az elmúlt időszakban.

Most már van némi elképzelésünk az értékesítési és profittrendekről az elmúlt évtizedből. Erre bizonyos fokig akár lehet úgy is gondolni, mint a bornál az ízre. A követező táblázat részletesebb képet nyújt az „ízről”, valamint az árról és az értékről.

Az A részvény esetében azt látjuk, hogy 10 éves időtartamon nézve jelentősen nőttek a vállalat bevételei, azonban az elmúlt 5 évben lassulás mutatkozott. Hasonló igaz az adózott eredményre is, 10 éves időtartamon még 4,5 százalékos volt a profitnövekedés mértékre, azonban az elmúlt 5 évben már negatív értéket vett fel. Az értékeltségi mutatókat megvizsgálva az látszik, hogy nagyon drága a részvény, lényegében az összes mutató alapján túlárazottnak tűnik, többek között 120 feletti P/E rátával rendelkezik. Ha tovább megyünk, akkor látszik, hogy egy idén kifejezetten jól teljesítő részvényről van szó, ebben az évben 56,2 százalékot emelkedett az árfolyam, de ha a hároméves időtávot nézzük akkor is egy sikersztorinak tűnik. A részvény osztalékhozama 0, így egy osztalékportfólió nem igazán lehet opció. Összegezve a faktorpontok alapján az látszik, hogy az A részvény növekedési szempontból gyenge, az árazása még annál is rosszabb, de nagy benne a momentum, ami miatt viszont vonzó lehet.

A B részvény esetében az látjuk, hogy bevételek és a profit szépen emelkedett az elmúlt 10 évben, az elmúlt 5 évben pedig mérsékelten, de a begyorsult a növekedés. Árazását tekintve jóval alacsonyabb szorzókon forog, mint az A részvény, viszont azt is látjuk, hogy a papír árfolyam teljesítménye kifejezetten gyenge volt az még az elmúlt 3 éves időszakban is esett, és idén is a lemaradók közé tartozik. Viszont ezzel a részvénnyel már 3,2 százalékos osztalékhozamot lehet elérni. Ezek alapján a részvénynek kiválóak a növekedési kilátásai, és az árazása is vonzó, azonban egyáltalán nincs benne momentum.

Vegül pedig a C részvény, amelynek árbevétel növekedése jelentősen begyorsult az elmúlt 5 évben, és lényegében ugyanezt a tendenciát látjuk a profitnál is. Árazása alapján valamivel drágább szorzókon forog, mint a B részvény, de jóval olcsóbb, mint az A papír. Ha a részvény árfolyam teljesítményét nézzük, akkor látszik, hogy 3 éves időtávon mérsékelten emelkedni tudott a papír, és az idei évben is csak 5,2 százalékos mínuszban van, bár hozzá kell tenni azt is, hogy az egészségügyi részvények idén általánosságban jól teljesítettek. Emellett a 3,1 százalékos osztalékhozamot is biztosít a papír. Növekedési szempontból kiváló választásnak tűnik a C részvény, viszont ez már valamivel drágább, mint a B papír, és momentumról itt sem beszélhetünk.

Az igazság pillanata

Itt van az igazság pillanata. Tehát láttuk három cég múltbéli adatait, viszont arról nem igazán kaptunk semmilyen információt, hogy milyenek a cégek kilátásai, és arról sem, hogy mi bennük a sztori. Ennek ellenére ezek jól megalapozott vállalatok rendkívül kompetitív üzletágakban. Az elmúlt öt és tíz év trendjeinek hasznos útmutatást kell nyújtaniuk a jövőbeli növekedéshez.

Melyik részvényt választanád?

Valószínűleg a legtöbben a nagy momentummal rendelkező A részvényt választanák, még annak ellenére is, hogy kifejezetten magas értékeltségi mutatókkal rendelkezik, viszont mindenki magas hozamot akar elérni, a mostani piaci környezetben pedig nagy ereje van a momentumnak. Ha megnézünk akár egy Teslát vagy Zoomot, ott is hasonló számokat fogunk látni, mint az A részvény esetében. A másik kettő részvény sokkal inkább a megfontoltabb, körültekintőbb befektetők célpontja lehet, akik szeretnek jól megalapozott befektetési döntéseket hozni. A B és a C részvény is szép osztalékhozamot biztosít, így akár azoknak is jó döntések lehetnek, akik egy hosszú távú osztalékportfóliót akarnak összeállítani.

Ha ennek az egész tesztnek a célja az lett volna, hogy azt a részvény válasszuk ki, amelyik a legjobban teljesített a korábbi időszakokban, akkor nagyon könnyű lett volna a döntés. A feladat most azonban az volt, hogy azt a részvény válasszuk ki, amelyik a legnagyobb hozamot biztosítja a jövőben. Emellett arra próbáltunk rávilágítani, a boros példával, hogy mennyire eltérő lehet a racionalitás és az értékmaximalizálás logikája a részvénykiválasztásban, hiszen ha az adott mennyiségű pénzünkért a lehető magasabb értéket akarjuk kapni, akkor gyakorlatilag semelyik esetben sem kellene az A részvényt választanunk. Viszont a részvény árfolyam teljesítményéből mégsem ez látszik, sőt pont az ellenkezője.

A három részvény a következő volt egyébként:

A – Chipotle

B – CVS

C – Bristol Meyers

Összegzés

Ahogy a bornál is, a befektetőknek a részvényfajtákkal szemben is megvannak a preferenciáik. Nagyon csábító lehet egy olyan részvény után futni, mint a Chipotle, amelyben óriási a momentum, és nagyon felkapott. Ki ne akarna három számjegyű hozamot elérni? Ha tudnánk befektetni utólag, akkor valószínűleg mindannyian a Chipotlet választanánk, de sajnos minden nyereség és veszteség a múlté. Csak előre nézhetünk és megpróbálhatjuk felmérni, hogy mely részvények biztosítják számunkra a jövőben a legnagyobb hozamot minden egyes befektetett dollárért.

Leggyakrabban ez a stratégia magában foglalja a veszteségek elleni védelmet is.

Ha például megnézzük a Nikolát, az is egy bomba sztorinak tűnt elsőre, Tesla versenytárs, hidrogén hajtású kamionok, GM partnerség. A befektetők szét is tépték az igen csak megkérdőjelezhető fundamentumokkal rendelkező részvényt, több mint 800 százalékos pluszban is járt idén. Aztán az egyik shortos rászállt a cégre, aminek hatására be is szakadt az árfolyam.

Tehát felmerül a kérdés, hogy racionálisan a Chipotle kifejezetten magas értékeltsége, valamint viszonylag gyenge jövedelem és profittrendjei mellett is érdemes a CVS és a Bristol Meyers árának a többszörösét kifizetni? A Chipotle befektetői talán az értékesítés felpörgésével és a verseny jelentős csökkenésével számolnak. Lehetséges, hogy új termékekre vagy innovatív termékvonalakra fog átállni a cég. Ha ez így van, akkor érthetőbb a részvény árazása, mint az a rendelkezésre álló információkból kiderült. Egy biztos, a Chipotlénak rengeteg burritót kell eladnia, hogy alátámassza a mostani értékeltségét.

Egy tiszta, momentum-vezérelt, rövidtávú (spekulatív) kereskedési szempontból a Chipotléval érdemes lehet szemezni. De ha hosszú távon maximalizálni akarjuk a befektetéseink értékét, akkor az olyan, és ezekhez hasonló „value” részvényeket lehet érdemes megvizsgálni, mint a CVS, és a Bristol Meyers.

