Brutális forgalom mellett zuhan az OTP

Az átlagosat jóval meghaladó forgalom mellett esik az OTP árfolyama, amely már 6 százalék mínuszban is állt, de nagy a csapkodás, 3-6 százalék mínusz között ingadozik az elmozdulás. Az esésben részben technikai hatás játszik szerepet, mivel elesett a technikai és lélektani szempontból is fontos 10 ezer forintos szint, de fundamentális érvek is állnak az esés mögött, a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása és az ősszel-télen várható további részleges korlátozások is lefelé húzzák az OTP árfolyamát.