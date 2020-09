Csúnya, ami a tőzsdéken történik, lefordultak az amerikai részvénypiacok is

Esik a magyar tőzsde a nyitás után, a BUX 0,5 százalékkal került lejjebb. Az OTP vesszőfutása ma is folytatódik, a bankpapír több mint 6 százalékos mínuszban is járt a nyitás után, javarészt a BUX indexet is ez húzza lefelé. A többi blue chip felemás képet mutat, a Mol 0,3 százalékkal került feljebb, a Richter 0,2 százalékot emelkedett, a míg a Magyar Telekom 0,5 százalékot esett.