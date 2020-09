Tőzsdére mehet a Playboy, egy biankó vállalatba költözne be

A Playboy magazint tulajdonló Playboy Enterprises egy speciális célú akvizíciós társaságon keresztül léphet kilenc év után újra a tőzsdén jegyzett cégek közé, az ügylet azonban még korántsem biztos. Egy ilyen volumenű üzlet elég forrást biztosíthat a vállalatnak ahhoz, hogy elérjék jövőbeli növekedési céljaikat.

Az ikonikus magazint kiadó Playboy Enterprises egy úgynevezett SPAC vállalaton keresztül vonulhat tőzsdére a közeljövőben. Kilenc éve vásárolta ki egy 207 millió dolláros ügylet keretein belül a vállalatot az azóta elhunyt alapító Hugh Hefner és a Rizvi Traverse Management magántőke alap, most viszont jó eséllyel ismét tőzsdén jegyzett vállalat lehet a Playboy. A vállalatot 1953-ban megalapító Hefner 2017-ben hunyt el, 91 évesen. A családja ezután 35 százalékos Playboy-részesedést adott el a Rizvi Traverse-nek, 35 millió dolláros értékben.

Korábban már írtunk az egyre divatosabb SPAC akvizíciókról. A SPAC elnevezés a Special Purpose Acquisition Company kifejezés rövidítése, amit szó szerint speciális célú akvizíciós társaságnak lehetne lefordítani, de lényegében a biankó vállalat sokkal jobban kifejezi, hogy mivel is kapcsolatos ez a társasági forma.

A SPAC tulajdonképpen egy üres vállalat, aminek a részvényeivel a tőzsdén kereskednek, és a cég ugyanúgy végigmegy a tőzsdei kibocsátás folyamatán, mint bármelyik másik vállalat is ilyenkor. A cégnek konkrét tevékenysége nincs, rengeteg készpénzen ülnek közvetlenül a bevezetésüket követően.

Arra a kérdésre, hogy ki fektetne egy olyan vállalatba, ami igazából nem csinál semmit, a következő válasz adható: ezeket az üres vállalatokat kifejezetten azért vezetik a tőzsdére és gyűjtik hozzá össze egy halom befektető pénzét, hogy utána ezek vezetői keressenek egy privát céget, majd azt a korábban összegyűjtött pénzből felvásárolva megspórolnak egy újabb IPO-t. Ez a gyakorlat történhet most meg a Playboy Enterprises esetében is.

Az elmúlt években a vállalat nyomtatott magazinjainak értékesítése jelentősen visszaesett, erre dobott még egy nagy lapáttal a koronavírus járvány is. A körülmények fényében

az idei év elején felhagytak a Playboy magazinok nyomtatásával, ezzel egy közel 7 évtizeden át tartó hagyományt megtörve

– az első kiadás 1953-ban volt, a magazin címlapján Marilyn Monroe szerepelt.

Az első Payboy magazin 1953-ból, forrás: Gabe Ginsberg/Getty Images

A Playboy egy befektetési bankon keresztül tárgyal a potenciális SPAC vállalattal. Egy bennfentes elmondása szerint amennyiben a feleknek sikerül egyezségre jutni, úgy a Playboy elegendő forrással fog rendelkezni ahhoz, hogy elérjék növekedési céljaikat – jó eséllyel más módon nem tudnának ekkora pénzösszeghez jutni.

