Új, innovatív technológia hódít a nagyvállalati informatikában, sok helyen segíthet

A nagy területű hálózati technológiákban az utóbbi években – első körben a fejlett nyugati országokban és az Egyesült Államokban – egy új, szoftveres alapú hálózati infrastruktúra megoldás használata válik egyre szélesebb körben elterjedtté, a változás szele már Magyarországot is elérte. Mire jó ez az új technológia, és hogyan segíthet a vállalati alkalmazások ügyfélélményének javításában ott, ahol az üzleti adatszolgáltatások nehezebben vagy egyáltalán nem elérhetőek? Szakértő segítségével jártunk utána az új trendnek.

A távközlési piacon ugyan a hardverek az évek során folyamatosan fejlődtek, az infrastruktúra szoftveres kiszolgálása kevéssé változott. Itt hozhat változást a szoftver alapú nagy kiterjedésű hálózat, vagy más néven SD-WAN, amely esetében a hálózat optimalizálása és menedzselése a szoftveres fejlődés előnyeit kihasználva algoritmusok mentén, automatikusan történik.

A hagyományos nagy kiterjedésű vállalati hálózatokban a telephelyeket (például fiókokat, ügyfélszolgálatokat és az adatközpontot) különböző hálózati vonalakon keresztül kapcsolják össze, erre gyakori megoldás a biztonság és a megbízható kapcsolat biztosítása érdekében a dedikált bérelt privát vonal használata (MPLS-hálózat). Ez a szolgáltatás a digitalizáció által generált sávszélességnövekedési igény miatt, a jövőben is ideális választás lesz azokon a területeken, ahol korszerű hálózatot tudnak használni.

Amennyiben a kevésbé fejlett területeket vizsgáljuk, a különböző telephelyeken különböző csatlakozási és vonalfajták állhatnak rendelkezésre, ezek sávszélessége, megbízhatósága, rendelkezésre állása jelentősen eltérhet egymástól, gyakran nem optimálisan működnek, és folyamatos monitorozást, forgalompriorizálást, a terhelések optimalizálása miatt különféle útvonalválasztások bevezetését igénylik. A szűk keresztmetszetek által okozott hálózati performancia csökkenésen csak az segíthet, ha alkalomszerűen, manuálisan avatkoznak be az üzemeltetők. Ez amellett, hogy időigényes, nem hatékony, és számos hibázásra is alkalmat teremt.

Új kihívások

A felhő-technológia megjelenésével az elmúlt 5-6 évben egyre több alkalmazást a felhőből használnak már a kisebb vállalkozások is, ez pedig a sávszélesség-igényt is jelentősen növeli. Ráadásul, a már említett csatlakozási technológiák eltérései miatt a vonalak megbízhatóságának biztosítása, terheltségének elosztása jelentős feladat elé álltja a cégeket és a hálózatok üzemeltetőit. A felhasználói élményt nagyban befolyásolja, hogy a végpontok milyen hálózati technológiával kerülnek bekötésre a céges hálózatba.

Magyarországon is felgyorsult az a tendencia, hogy egyre több, privát vagy publikus felhőből elérhető alkalmazást, szolgáltatást veszünk igénybe, ugyanis egy tervezhető havi előfizetési díjért cserébe azonnal olyan alkalmazásokat vehetünk igénybe, amely segíti a vállalkozás fejlődését, növekedését. Egy cég minél jobban építi fel a távközlési infrastruktúrát a felhő eléréshez, annál jobban fognak működni az alkalmazásai is

- mondja lapunknak Kemendi Zsolt, az Invitech vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.

Például egy nagy fájlcsomag elküldése is könnyen leterhelheti ideiglenesen a hálózaton elérhető sávszélességet, ami már fennakadásokat okozat a felhős alkalmazások működésében. Ilyen esetekben a statikusan menedzselt hálózatokban a rendelkezésre álló backup vonalak aktív kihasználása is megoldást jelenthetne, de az útvonalválasztás akár több percet is igénybe vehet, így a kapcsolatokban nagy mértékű lassulás következhet be.

Miben tud segíteni az SD-WAN?

A szoftveresen definiált nagy kiterjedésű hálózatok (SD-WAN) az adatkapcsolatok állapotát és paramétereit folyamatosan, alkalmazás szinten monitorozzák, és automatikus útvonal választás módosításokkal és vonali kapacitás menedzsmenttel javítják a hálózat teljesítményét. Az útvonal választás a rendelkezésre álló vonalak között dinamikusan történik, alkalmazás szinten optimalizál az algoritmus az egész hálózaton belül.

Az SD WAN képes arra, hogy azokon a területeken, ahol a hálózat fejlettsége, rendelkezésre állása nem a legkorszerűbb, a helyben elérhető - akár lakossági vagy mobil kapcsolat - segítségével megbízható módon igyekezzen pótolni a bérelt vonali kapcsolat minőségét és megbízhatóságát.

A rendelkezésre álló, akár több vonalat egyszerre tudja aktív üzemmódban használni a szoftver, így folyamatosan kihasználja a teljes rendelkezésre álló sávszélességet, valamint a forgalmi viszonyok megváltozása, például az egyik vonal meghibásodása esetén, az egyes irányváltások is sokkal gyorsabban és megbízhatóbban történnek meg, mint a hagyományos hálózati kialakítások esetében. SD-WAN megoldás esetében két, egymástól teljesen független hozzáférési közeget használhat a cég, ami azt jelenti, hogy az együttes rendelkezésre állása ennek a két vonalnak nagyobb lesz, megközelítheti egy bérelt vonalét. A technológia bevezetésénél szükség van hardveres fejlesztésre, ezt a szolgáltatás részeként is igénybe lehet venni minimális havidíj növekményként, vagyis nem igényel előzetes nagyobb beruházást a telepítés és konfiguráció.

2%-os csomagvesztés SD-WAN nélkül (bal) és SD-WAN-nal (jobb oldali kép). Forrás: quadris.co.uk

Összességében azoknak a cégeknek érheti meg igazán SD-WAN-ra váltani, ahol legalább 10 vagy ennél több végpontot kötnek hálózatba, és ezen hálózatok egy része távközlésileg kevésbé fejlett területen érhetők el. Befolyásoló tényező az is, ha felhőszolgáltatásokat vesznek igénybe, mert jelentősen javíthatja a felhőben elérhető alkalmazások elérési idejét.

