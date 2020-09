A tőzsdeguru és a Citibank szerint sem részvényeket, hanem aranyat kell most venni

A szeptember nem kedvezett sem a részvényeknek, sem a hagyományosan menedékeszköznek tekintett aranynak és ezüstnek, és a Bitcoin is esett. A kérdés, hogy melyik eszközbe lehet érdemes befektetni hosszabb távon. Peter Schiff, aranyguru és a Citibank elemzői szerint a legjobb jelölt erre az arany, ami egy nagyobb bikapiac előtt állhat az idei emelkedése ellenére is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Újabb részvénykibocsátás a magyar tőzsdén Újabb részvénykibocsátás jön a magyar tőzsdén, következő befektetői Klubunkon a DM-KER sztoriját, a kibocsátás részleteit ismerhetik meg az érdeklődők.

Jelentős szeptemberi korrekció a tőzsdéken

Az elmúlt hetekben folyamatosan estek a tőzsdei indexek a szeptember elején elért csúcsaikhoz képest. A Dow Jones és az S&P 500 értéke 8 százalékot, míg a Nasdaq 11 százalékot esett. Az esést főleg a technológiai részvények vezették, amik hatalmas ralin vannak túl idén, de most elég jelentős korrekción mennek keresztül.

Nem csak a részvények veszítettek azonban az értékükből, hanem a hagyományosan menedékeszköznek tekintett arany és az ezüst is, amelyek 10, illetve 23 százalékkal vannak lejjebb augusztusi csúcsaikhoz képest.

A sokak által kedvelt Bitcoin sem úszta meg esés nélkül a szeptembert, aminek az értéke 10 százalékot esett csak szeptemberben.

A lényeg tehát, hogy szeptemberben elég erősen megtorpant szinte minden eszköz, nem csak a részvények, hanem a többi eszközosztály és a kérdés az, hogy melyik lehet a legjobb helyzetben a további kilátások szempontjából.

A Citibank elemzői és Peter Schiff, aranyguru szerint egyértelműen az arany bikapiaca jöhet el hosszabb távon.

A részvényeknek komoly pénznyomtatásra és fiskális stimulusra lesz szüksége ahhoz, hogy továbbra is jól teljesítsen.

Na, de miért pont az arany?

A témakörrel mi is hosszabban foglalkoztunk pár napja, de Peter Schiff szerint a részvénypiacok problémája alapvetően onnan ered, hogy:

Rengeteg, az alacsony kamatkörnyezet mellett olcsó, spekulatív pénz ömlött bele a rendszerbe az amerikai jegybank hatalmas mennyiségű pénznyomtatása miatt.

A legtöbb új befektető pedig ezt a pénzt nem azért fektette bele valamibe, mert meggyőződése, hogy az adott eszköznek jók a kilátásai, hanem csak azért, mert relatíve jól teljesített az elmúlt időszakban

És sok pozíció ezek közül tőkeáttételre épül.

Ezen körülmények között pedig sokan akkor is megszabadulnak a befektetéseiktől egy rosszabb környezetben, ha a hosszútávú kilátások amúgy jók lennének.

Ez azért van, mert ezek az új befektetők nem igazán értik a fundamentumokat, és félnek, hogy rossz lóra tettek, tehát már most fél lábbal az ajtón kívül állnak. Ez különösen igaz például szerinte az aranyra és az aranybányászati cégekre, ami azonban később az előnyére válhat, mivel a fundamentális kilátásaik alapvetően nagyon jók. Érdemes lehet tehát most belevenni az esésbe, mivel átmeneti lehet.

Hasonló következtetésre jutottak a Citibank elemzői is, bár némileg eltérő logika mentén. A bank elemzői szerint az amerikai elnökválasztás jelenthet erős bizonytalansági tényezőt a piacokon. Ez akár ahhoz is vezethet, hogy a befektetők újra gondolják, hogy mik is a valódi menedékeszközök. A politikai csatározások pedig megnehezíthetik egy újabb jelentős fiskális stimulus esélyeit. A helyzet Európában sem az igazi a koronavírus második hulláma miatt. Ezért azt javasolják a befektetőknek, hogy többek között érdemes lehet aranyba fektetni a bizonytalan makroökonómiai helyzetben.

A részvénypiacok nincsenek jó helyzetben

Ezzel ellentétben a részvénypiacok fundamentális kilátásai sokkal rosszabbak. A FED pedig nem jelezte, hogy jelen körülmények között sokkal többet szeretne tenni. Annyi biztos, hogyha a tőzsdék elég sokat zuhannak, akkor az amerikai jegybank is más hangnemet fog megütni és hajlandó lenne további finanszírozást nyújtani pénznyomtatás keretében. Ezzel azonban semmi mást nem tesz, mint tovább fújja a már amúgy is elég nagy lufit. A piacok pedig nagyon is szívesen vennék ezt a gesztust, sőt szinte követelik az újabb pénzügyi támogatást.

Az aranyguru, Peter Schiff szerint azonban amíg a részvénypiacoknak szüksége van a további stimulusra, addig az aranynak nincs, és jelenleg is jó kilátásokkal rendelkezik.

Fundamentális értelemben tehát jobb képet mutat a nemesfém és a külföldi részvények is, mint az amerikai tőzsdék papírjai. Végső soron a sok pénznyomtatással pedig csak az inflációt segíti elő a FED, nem pedig a reálgazdaságot. A részvénypiaci gyengeség pedig végső soron szintén az aranyat támogathatja majd.

Az aranyguru azt is megjegyzi, hogy bármennyire is meglepően hangzik, de az amerikai gazdaság már eddig sem volt annyira jó, azt nem a koronavírus gyengítette meg. Példaként hozza, hogy az amerikai jegybank a kamatokat már 2019-ben elkezdte csökkenteni és a mennyiségi lazítást (QE) sem idén tavasszal kezdte el.

A gazdasági problémákhoz nagyban hozzájárul, hogy a kisvállalatok is rossz helyzetben szaladtak bele a koronavírus-járványba.

Az alacsony kamatkörnyezet mellett ugyanis arra voltak motiválva, hogy eladósítsák magukat és nem rendelkeztek elegendő készpénztartalékkal sem a nehezebb időkre.

Most pedig se a kormánynak, se a kisvállalatoknak nincs pénze, az egyetlen, amit tenni lehet, az a további pénznyomtatás. Ez pedig visszavezet a már említett részvénypiaci lufihoz és az inflációs nyomáshoz.

(ZeroHedge, MarketWatch)

Címlapkép: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images