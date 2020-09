Mától olcsóbb a vonatozás a Dunántúlon, változik a vasúti menetrend

Mától több dunántúli vasútvonalon is új menetrend és tarifa lépett életbe. A MÁV-START több viszonylaton olcsóbb, sűrűbb menetrendet alakított ki, mint például a Balaton déli partja, Keszthely, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé. A gyorsvonati pótjegy eltörlésével az érintett viszonylatokon átlagosan 10 százalékkal olcsóbbá vált az utazás, és egyszerűbb lett a jegyváltás. Négy vonalon az InterCity kocsik a pót- és helyjegy helyett egységesen 300 forintos helyjeggyel vehetők igénybe - derülki a MÁV közleményéből.

A mától életbe lépő árcsökkentő intézkedések révén a 65 éven felüliek és a 6 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak az érintett gyorsvonatokon. A Nagykanizsa, illetve Keszthely és Budapest közötti viszonylatot eggyel alacsonyabb díjövezetbe sorolták, így a virtuális díjszámítás alapján kevesebbet kell fizetni. A Volánbusz több viszonylaton a vonatközlekedéshez igazította a menetrendjét.

A Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely, a Balaton déli partja, Székesfehérvár és Veszprém térségében vált olcsóbbá a vonatozás, kedvezőbb áron lehet igénybe venni az InterCity-ket a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely, illetve Zalaegerszeg és a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint Keszthely közötti viszonylatokon, mert a vonatok InterCity kocsijait pót- és helyjegy helyett egységesen 300 forintos helyjeggyel lehet igénybe venni. Ez az intézkedés akár 475 forintos megtakarítást is jelenthet Szombathelyig.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján megszűnt a gyorsvonati pótjegy a Székesfehérváron áthaladó, korábban pótjegyköteles vonatok, valamint a Keszthely–Szombathely és Pécs–Tapolca viszonylatokon közlekedő vonatok esetében. A Székesfehérvártól távolabbra vagy távolabbról utazók akár 475 forinttal olcsóbban, a 65 éven felüliek és a 6 év alattiak pedig díjmentesen használhatják az érintett gyorsvonatokat. A pótjegyek eltörlése jelentősen bővíti a felár nélküli kínálatot a székesfehérvári utasok, a megyeszékhelyen átutazók számára.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: „A jelentős árengedményeknek köszönhetően a Budapest és Székesfehérvár között vonatozóknak csak a 2010 óta érdemben nem emelkedett alaptarifákat kell megfizetniük a gyorsvonatokon is. Így azonos költséggel jelentősen több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére az elővárosi járatokon."

A vasúttársaság további intézkedésekkel is kedvezőbbé tette a vonatok használatát a térségben: Keszthely, illetve Nagykanizsa és Budapest meghatározott állomásai (Déli, Kelenföld, Keleti, Ferencváros, Kőbánya-Kispest, Ferihegy) közötti útvonalra virtuális díjszámítást vezetett be, ami azt jelenti, hogy mindkét irányban a jelenlegi, jellemzően a 200-240 km-es díjövezetbe tartozó menetdíjak helyett egy díjövezettel kevesebbet kell fizetni. A nagykanizsai utazások a 220 kilométeres, míg a keszthelyi utazások a 180 kilométeres övezetbe tartoznak már, ezzel is csökkentve a jegyek árát.

A Balaton déli partján mától a nyári és utószezoni időszakon kívül is óránkénti távolsági közlekedést biztosít a vasúttársaság reggel 6 óra 35 és este 19 óra 35 perc között. Nagykanizsa és Keszthely, illetve Budapest között óránkénti váltásban (az egyik órában Nagykanizsára, másik órában Keszthelyre) Balaton, illetve Tópart néven InterCity vonatok közlekednek a gyorsvonatok helyett. Ez a Budapest és Székesfehérvár között utazóknak előnyös, mert egész nap félóránként, 38 perces menetidővel közlekednek az InterCity-k.