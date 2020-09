Mi jöhet ősszel a hazai és európai részvénypiacon? - online előadás MA

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az őszkezdet szokás szerint gyengébb tőzsdei teljesítményt hozott a nemzetközi tőzsdéken, a mindent elvakító nyári rali fénye kicsit tompult, és az erősödő koronavírus félelmek, valamint az amerikai elnökválasztás finise miatti kockázatok kerültek előtérbe. Persze az árfolyamok így is nagyon szépen mozognak, és az itthoni kisbefektetők is profitálni tudnak a rövid vagy hosszabb távú árfolyammozgásokból, de többségük már nem csak a hazai terepet használja, hanem akár a nyugat-európai piacok irányába is elcsábulnak a szélesebb termékpaletta miatt. De a cél közös: értelmezhető hozamot szeretne mindenki elérni, és ehhez szükség van elemzésre, ötletelésre. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.