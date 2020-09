Őrület a magyar tőzsdén - Merre tovább a rakétakilövés után?

Ritkán látható rali zajlott le tegnap a magyar tőzsdén, amiből leginkább az OTP és a Mol vette ki a részét, a bankpapír árfolyama több mint 5, az olajipari cég részvényárfolyama pedig közel 7 százalékot ugrott, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett. Az emelkedésnek részben technikai okai voltak, hiszen az elmúlt hónapokban jellemzően lefelé tartott a hazai blue chipek árfolyama, a lejtmenet után pedig masszív túladottság alakult ki, de a nemzetközi tőkepiaci hangulatjavulás is felfelé segítette az árfolyamokat, ráadásul a Mol bejelentette, részvényeinek akár 5 százalékát is visszavásárolja, a nagy vevő belépése más piaci szereplők kedvét is meghozta a vásárláshoz. Megnéztük, hogy a tegnapi ralival hogyan változott a technikai összkép, és a befektetőknek milyen fontosabb szintekre érdemes figyelniük.