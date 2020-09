Eltörölné az utazások miatti kötelező karantént a Wizz Air vezetője

A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József szerint túl magas gazdasági árat fizetnek az országok a járványintézkedések miatt, ezért felül kéne azokat vizsgálni. A külföldi utazások után járó kötelező karantént is meg kellene szüntetni, és helyette egy minden országra vonatkozó egységes szabályozást kellene kialakítani. A vezérigazgató olasz Corriere della Serának adott interjúját a hvg szúrta ki, ebből az is kiderül, hogy mennyit fizetett ki a cég a törölt járatokért.

Váradi József szerint a járvány miatti megszorító intézkedéseket felül kellene vizsgálni, jelenleg ugyanis túl magas gazdasági árat fizetünk, ami fenntarthatatlan. Kiemelte, hogy jelenleg minden ország a maga módján kezeli a járványhelyzetet, és nincsenek egységes, egymással egyeztetett lépések.

A Wizz Air 46 országba repül, ezeknél nincs két egyforma szabályozás. A külföldi utazások után kötelező karanténintézkedéseket és a határok lezárását meg kellene szüntetni

- mondta Váradi, aki szerint az utasok számára a repülőgépre szállás előtt, vagy a megérkezés után mindenhol egyformán alkalmazott átvilágítást kellene bevezetni.

Ha az államok megállapodnának abban, milyen módszerrel vizsgálnák az utasokat, hogyan értelmezik az így kapott eredményeket, akkor ismét utaznának az emberek. Az is megoldás lehet, amit a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, az IATA javasol, hogy teszteljék a nemzetközi járatok utasait, de fontos volna, hogy mindenki ugyanúgy alkalmazza a szabályokat – emelte ki.

A cég augusztusban az előző évi járatok 80 százalékát már elindította, az európai forgalmat pedig átlagosan 49 százalékra sikerült feltornászniuk. Most az év végi forgalmukat az egy évvel korábbinak a 60 százalékra becsüli, és azt is elmondta, hogy amint a nyár végén visszatértek a korlátozások, a foglalások is csökkenni kezdtek.

A törölt járatokért80 millió eurót fizetett ki a Wizz air.

Naponta pedig 1 millió eurónyi likviditást élnek fel, 24 hónapos likviditási tartalékuk van, de szükség esetén a piactól további összegeket tudnak kérni.

A vezérigazgató elmondta, hogy diverzifikálták az útvonalhálózatukat, a gépeiket pedig áthelyezik különböző bázisokra, Olaszországban például a milánói mellett egy cataniai bázist is nyitni fognak. Az olasz belső piac ellenállóbb, mint a nemzetközi légiforgalom, amely megérzi a határzárak hatását. Azt is elismerte, hogy figyelnek még további lehetséges olasz úticélokat, ilyen például Velence.