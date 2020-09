Opus: milliárdos veszteségek a turizmusban, mégis nyereséges lett az első félév

Jelentős eredményjavulásról számolt be az Opus Global 2020 első félévére az előző év azonos időszakához képest – derült ki a szerdán piaczárás után közzétett gyorsjelentésből. Bár a működési bevételek nagymértékben csökkentek, főként annak eredményeként, hogy az energetika szegmens kikerült a cégcsoportból idén márciusban, viszont a bázisidőszaki veszteség helyett közel 3 milliárd forintos átfogó eredményt könyvelt el az Opus 2020 első félévében. A féléves profitot elsősorban az erős első negyedév húzta, az üzletágak közül pedig az ipari termelés divízió járult hozzá a legnagyobb mértékben az eredményjavuláshoz, míg a koronavírus-válság miatt szenvedő turizmus milliárdos veszteséget könyvelt el.

2020 első féléve

98,8 milliárd forintos működési bevétellel zárta 2020 első félévét az Opus Global, ami 24 százalékos visszaesést jelent 2019 azonos időszakához képest. A nagymértékű csökkenés mögött nagyrészt az áll, hogy 2019 első félévének működésében még nagy súllyal szerepelt az energetikai üzletág, azonban az érdekeltségek eladását (például a Mátrai Erőmű) követően márciustól kikerült a cégcsoportból. Egyelőre az egyik stratégiai üzletágként nyilvántartott energetika átmenetileg „kiürült”, a tavaly ősszel bejelentett Titász-akvizíció ugyanis még nem zárult le.

Forrás: Opus Global

2019 első félévében még csak 31 vállalat, addig 2019. év végével már 54 társaság szerepelt a konszolidációs körben. Az energetikai társaságok értékesítése és a cégcsoport portfoliótisztítási lépéseit követően 2020 első félévében 40 társaság tartozik a konszolidációs körbe.

A félévet meghatározó tényező volt a koronavírus-járvány, ami a stratégiai üzletágként kezelt turizmust ütötte meg a legnagyobb mértékben, a szegmens komoly veszteséget könyvelt el.

Az EBITDA szintjén 17,7 milliárd forintos nyereséggel zárta 2020 első félévét az Opus, ez közel a duplája a 2019 első félévi eredménynek (akkor pro forma 9,3 milliárd forintos profitja volt) és 18 százalékos EBITDA-marzsnak felel meg.

Az adózás előtti eredmény 4 milliárd forint, a folytatódó tevékenységekből származó nettó eredmény 2,6 milliárd forint, a teljes átfogó jövedelem pedig 2,95 milliárd forint lett, ami jelentős javulás a bázisidőszakhoz képest, amikor is mind a három eredmény szintjén 1 milliárd forint feletti vesztesége volt a cégnek pro forma.

A mérlegfőösszeg mintegy 20 százalékkal csökkent 2020 első félévének végére az év végéhez képest, ami szintén az energetikai társaságok értékesítésének eredménye. A nettó hitelállomány / saját tőke mutató 0,9-re csökkent a tavalyi év végi 1-hez közelítő értékről.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 1H változás2020 1H/ 2019 Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 73,41 -8% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 158,63 7% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 125,82 -40% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 235,64 -18% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 520,10 -20% Forrás: Opus, Portfolio

Az üzletágak

A 2020 első félévben realizált árbevételből az ipari termelés szegmens adta a legnagyobb részarányt, 66 százalékot, a mezőgazdaság és élelmiszeripar 27 százalékos, a koronavírus-járványban erősen érintett turizmus szegmens pedig 7 százalékot képviselt. A várakozás szerint a mezőgazdaság és élelmiszeripar részaránya tovább fog nőni a következő időszakban hiszen a VIRESOL Kft. próbaüzeme 2020-ban zárul le, illetve az indulási szakaszt követően a KALL Ingredients Kft. is folyamatosan növeli a termelésének volumenét.

Az ipari termelés

Az ipari termelés szegmens építőipari vállalatait 2020 első félévében nem érintette jelentősen a koronavírus okozta negatív gazdasági hatás, tevékenységük ezen időszakban folyamatos volt. A korábban megindított pályázati eljárásokban több közbeszerzésen is sikeresen szerepeltek ezen társaságok. Az R-KORD Kft.-nek jelenleg 38 élő projektje van, a Mészáros és Mészáros Kft. pedig 54 élő projektben dolgozik, a két cég nyitott szerződésállománya összesen 232 milliárd forint, amiből a félév lezárultáig 63 milliárd forintnyit teljesítettek.

Az üzletág működési bevétele 8 százalékkal nőtt az első félévben év/év alapon, EBITDA-ja pedig négyszereződött.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens

2020 első félévében a mezőgazdasági szegmens társaságainak tevékenységét alapvetően csak kisebb mértékben befolyásolták a koronavírus okozta hatások. A VIRESOL Kft. esetében azonban megnehezítette a keményítő gyár próbaüzemének befejezését, és így a termelés ezen időszakra tervezett felfuttatását. A vírushelyzet másik negatív hatásaként említhető, hogy a társaság termékeinek piacra vezetése akadályokba ütközött az egyes országok által bevezetett korlátozások okán. A KALL Ingredients Kft.-t a vállalat második negyedévében, a COVID-19 koronavírus terjedése az értékesítési volumen és fuvarszervezés oldalon érintette kedvezőtlenül. A volumen visszaesés összesítetten meghaladta a 20 százalékot.

Az üzletág működési bevétele ennek ellenére 52 százalékkal nőtt az előző félévhez képest, az EBITDA a bázisidőszaki veszteségből nyereségbe fordult. Viszont a hitelek után fizetett kamatok és a kedvezőtlen devizaárfolyam-változások következtében a pénzügyi műveletek sor vesztesége miatt az üzletág adózott eredménye veszteség lett 2020 első félévében (bár a veszteség mértéke a töredékére csökkent az egy évvel ezelőttihez képest).

Turizmus

2020-ban és így a tárgyidőszakban is a szegmens legnagyobb kihívását a koronavírus megjelenése jelentette és jelenti. Gyakorlatilag világszerte, így Magyarországon is lecsökkent, illetve főbb szegmenseiben leállt a turizmus március második felében. A vállalatcsoport, kihasználva a kényszerbezárás okozta kedvezőtlen időszakot, előre hozta az egyebekben is a stratégiai elemként beütemezett éves karbantartásokat és a szintlépéssel és szolgáltatás bővüléssel tervezett fejlesztéseket, így a Kisfaludy Program keretében megkezdte a kijelölt szállodák felújításait.

A turizmus üzletág bevétele a felére zuhant az első félévre és jelentős veszteséget könyvelt el a részleg, az EBITDA szintjén 1,7 milliárd forintos, az adózott eredmény szintjén pedig 3,8 milliárd forintos vesztesége volt.

A negyedéves számok

Az első negyedévhez képest emelkedtek a működési bevételek a második negyedévben, viszont a profitabilitás tekintetében főként a vállalat első negyedévi teljesítményének volt köszönhető a féléves eredmény szignifikáns javulása: az első negyedév több mint 10 milliárd forintos EBITDA-jához képest a második negyedévre csökkent az eredményesség, 7 milliárd forintos EBITDA-t könyvelt el a cég. Az adózott eredmény és a folytatódó tevékenységek nettó eredménye szintjén pedig veszteséget könyvelt el a vállalat a második negyedévben, ami a pénzügyi eredmény számlájára írható.

A főbb eredménysorok negyedéves alakulása az Opusnál (millió forint) 2Q 19 2Q 20 változás (év/év) árbevétel 56 772 51 189 -9,8% összes működési bevétel 64 517 50 991 -21,0% EBITDA 19 269 7 057 -63,4% nettó eredmény folytatódó tevékenységből 23 971 -126 -- adózott eredmény 23 971 -126 -- teljes átfogó jövedelem 23 975 -348 -- Forrás: Opus, Portfolio

2019 második negyedévéhez képest a működési bevételek 21 százalékkal csökkentek, az EBITDA pedig közel a harmadára esett.

A kilátások

A 2020. első féléves jelentés közzétételekor még mindig nem lehet teljes egészében felmérni és modellezni, hogy milyen hatást fog gyakorolni a csoport működésére a koronavírus második hulláma – olvasható a jelentésben. Jelenleg a pandémiás helyzet hatásai a turizmus divízióban mutathatóak ki főként és elsődlegesen, amely helyzet az ütemezett szállodafelújítások, munkaerőgazdálkodás és a diverzifikált portfolió működtetése révén kezelhető mértékű a vállalatcsoport számára – közölte a cég.

Az Opus Global diverzifikált működéséből fakadóan kedvezőbb helyzetben van azoknál a társaságoknál, amelyek a gazdasági élet egy területére fókuszálnak.

A hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó kormányzati döntés alapján az Opus Csoport a turizmus és az élelmiszeripar területén él ezzel a könnyítéssel, a többi szegmens a hitel visszafizetését zavartalanul folytatja.

Árfolyam

Az Opus árfolyama idén 28 százalékot esett, ami megfelel a BUX teljesítményének. A héten megérkezett az Opus részvényeire az első elemzői ajánlás, az Equilor 354 forintos célárral és vételi ajánlással kezdte meg a papírok követését. Ez 45 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mai záróárfolyamhoz képest.

Címlapkép: MTI Fotó/Lehotka László