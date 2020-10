Koronavírus a magyar cégeknél: kerülik a hitelfelvételt, egyre többször késnek a fizetések

A magyar cégek nemzetközi összehasonlításban kevésbé érzékelik a recessziót, de gondot okoznak nekik az egyre többször késő fizetések, derült ki az Intrum Európai Fizetési Jelentéséből (EPR). A magyar vállalatok különösen tartanak az eladósodástól, ezért óvatosan állnak a hitelekhez, sokan pedig előre menekülnek.

A járvány kezdete óta az európai piacok nagy részén sötét hangulat uralkodik: a cégvezetők 56 százaléka szerint egy éven belül recesszióra számít, 24 százalék pedig azt mondta, már most is érzékeli a visszaesést - derül ki az Intrum hétfőn közzétett Európai Fizetési Jelentéséből. A magyar válaszadók között ezek az arányok valamivel kisebbek: az év végéig 50 százalék számított recesszióra, és 18 százalék érzékelte azt jelenleg is. Bár az adatfelvétel még második negyedéves GDP-adatok közzététele előtt történt, a felmérésből jól látszik, hogy a cégek recessziós várakozásai jelentősen romlottak: tavaly az év azonos időszakában még az európai cégek 46 százaléka öt éven belül sem számított gazdasági visszaesésre. Ma ez az arány 7 százalék a vizsgált országokban, Magyarországon pedig 5 százalék.

A kutatás eredményei alapján a cégeket elsősorban az ügyfeleik fizetési nehézségei és a „fizetési rés” hosszabbodása érinti érzékenyen. Fizetési rés alatt a megegyezés szerinti fizetési határidő és a kifizetés tényleges időtartama között eltelt időt értjük – ez a járvány óta csaknem minden országban jelentősen emelkedett, hiszen a lassuló gazdasági növekedés miatt csökkent a kereslet és zavarok keletkeznek az ellátási láncban. A magyar cégek mintegy fele (45 százalék) azt mondta, a makrogazdasági bizonytalanság miatt kénytelenek voltak az meghosszabbítani az eredetileg szabott fizetési határidőket, így ma már a hazai cégek az uniós átlagnál tágabb fizetési határidőket engednek meg. Ennek ellenére a magyar cégek fogyasztó, vállalati és állami kifizetései is jelentősen csúsznak.

A magyar cégek a kutatás alapján nagy hangsúlyt fektetnek most arra, hogy elkerüljék az eladósodást, ami a hosszú távú növekedésüket akadályozná. A válaszadók 27 százaléka azt mondta, a cég mérlegét a meglévő hitelek előtörlesztésével igyekszik javítani – ez beleillik a korábbi évek tendenciáiba, hogy a magyar társadalom rendkívül óvatossá vált a hitelekkel kapcsolatban. 29 százalék válaszolta azt is, hogy a korábbinál óvatosabban vesz fel hitelt.

Szintén szükség lehet a pénzügyi folyamatok, tranzakciók meggyorsítására. A Magyarországon a vállalatok nagy része egyetért azzal, hogy a cégvezetés felelőssége a beszállítók időben történő kifizetése, 34 százalék azonban nem elégedett a cég jelenlegi struktúrájával, úgy látják, az nem alkalmas az azonnali fizetés támogatására. Az ebből következő késedelmes fizetés, az elnyúló tartozási láncok pedig növekvő problémát jelentenek a magyar gazdaság számára: a válaszadók 60 százalék azt mondja, emiatt nem tudnak létszámot bővíteni, digitalizációt végrehajtani vagy új piacokon megjelenni. A magyar válaszadók 20 százaléka mondta azt, hogy kifejezetten a cég működését is veszélyeztetik az ügyfelek késő fizetései (az európai átlag 18 százalék) - derül ki az Intrum közleményéből.

Címlapkép: Getty Images