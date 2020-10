Ma az OTP a sztár, kilőtt az árfolyam

Az OTP ma a legjobban teljesítő BUX komponens, és már 3,69 százalékot emelkedett, ami az indexet is szépen megemelte, ami 1,3 százalékos pluszban van már. Mérsékelten emelkedett a Richter árfolyama is, ennek oka részben az lehet, hogy a gyógyszergyártó Japánban is terjeszkedik, a Mochida Pharmaceuticallal írtak alá licenszmegállapodást. Ezzel szemben az Opus részvényei 1,44 százalékot estek ma a tegnapi piaczárást követően közzétett gyorsjelentés után. A vállalat jelentős eredményjavulásról számolt be, de működési bevételei nagymértékben csökkentek.