Pluszba fordult a Dow, a Nasdaq-ot viszont nagyon ütik

Ma is és az elmúlt napokban is újra esett az olaj ára, amivel a Brent és a WTI jegyzése is 40 dollár alatt áll. Az esésnek számos oka van, mind a keresleti oldalon, mind pedig a kínálatin, és nagy a bizonytalansági faktor is. A globális keresleti kilátások szinte folyamatosan romlanak a koronavírus-járvány növekvő esetszámaival párhuzamosan, az OPEC pedig képtelen csökkenteni és összehangolni tagjainak termelését. A közelgő amerikai elnökválasztás és egy újabb fiskális stimulus körüli bizonytalanságok szintén rátesznek még egy lapáttal a piaci volatilitásra. Az esést pedig megszenvedik a nagyobb olajtársaságok is, amik eddig sem voltak könnyű helyzetben.