Tesztfázisban lévő koronavírus-gyógyszert adnak Trumpnak – Meggyógyul vagy baja lesz tőle?

A napokban számoltunk be arról, a Regeneron biotech vállalat korai teszteredményei szerint a koronavírus betegek kezelésére gyártott antitest-készítmény hatásosnak tűnik: csökkenti a vírus jelenlétét a betegek szervezetében és enyhíti a tüneteket.

A legnagyobb állapotjavulást azoknál a pácienseknél érte el a Regeneron készítménye, akiknél a vírusra nem reagált megfelelő természetes immunválasszal a szervezetük.

Az eddigi eredményekre azonban mindössze 275 páciens vizsgálatával jutottak, jelenleg 1000 főn tesztelik az antitest-készítményt, az eredmények nagyon biztatóak szakemberek szerint. A gyógyszert használó betegek körében a jelek szerint csökkent az orvosi látogatások szükségességének száma is, enyhe tünetekkel vészelik át a betegséget, és egyetlen beteg sem került kórházba a tesztalanyok közül – állítja a vállalat.

A CNBC több szakértőt is megkérdezett arról, jó ötlet-e tesztfázisban lévő gyógyszerrel kezelni az elnököt. A Trump hivatali ideje alatt az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletet vezető Scott Gottlieb szerint a Fehér Ház bizonyosan alaposan átgondolt döntést hozott, és a lehető legjobb eredményekkel kecsegtető gyógymódot választották Trumpnak.

Ez egy teljesen méltányolható döntés, hogy aktív kezelést kap, az már választás kérdése, melyik terápiát alkalmazzák.

- mondta a szakember még azelőtt, hogy az elnököt kórházba szállították volna.

De nem minden szakember ért egyet ezzel, több orvos is szkeptikusan fogadta, hogy egy tesztelés alatt lévő, nem engedélyezett gyógyszerrel kezelik az elnököt. Vinay Prasad, a Kaliforniai Egyetem hematológus-onkológus professzora twitter-posztban írt arról, hogy felelőtlenség nagy hatalmú embereket engedélyezés előtt lévő gyógyszerekkel kezelni.

This pandemic is going to set us back a generation or two when it comes to public trust in RCTs. https://t.co/RPvbenfEyC