A világ legnagyobb olajkereskedője megvenné a használt autódat

A holland Vitol Group, amely a világ legnagyobb független olajkereskedője, úgy döntött, hogy számos energiával kapcsolatos üzleti tevékenysége mellett belép a használtautó-kereskedelembe is. Ez a lépés további jele annak, hogy a nagy olajtársaságok és az azokkal szoros kapcsolatot ápoló vállalkozások egyre inkább más területek felé kacsingatnak, és nem csak a megújuló energiák felé terjeszkednek.

A holland társaság új használtautó-kereskedésének a neve Vava Cars, és egyelőre Törökországban és Pakisztánban kezdték meg a tevékenységüket. A cég nyilatkozata szerint céljuk, hogy:

A világ legmegbízhatóbb autókereskedési platformja legyen.

Bár a Vitol számításai szerint még legalább 2030-ig nem éri el csúcsát a globális olajkereslet, de a kereskedő cég agresszívan próbál betörni más területekre is, mint az olaj. Egyebek között már vannak érdekeltségei a napenergia, szélerő és energiatárolás területein is, illetve bővítik az áramkereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásaikat is. Emellett felvásároltak egy olyan céget is, amely műanyagból készít dízelt, de vannak még más futó projektjei is az olajkereskedőnek.

Ezzel szemben a most indított Vava Cars használtautó-kereskedés még ezeknél is messzebb található a központi tevékenységüktől.

Az sem véletlen persze, hogy Törökországban és Pakisztánban indították el az új üzletágat.

Előbbi esetében az elszálló infláció miatt egyre többen fektetnek használtautókba védekezésképpen.

A helyzet pedig annyira súlyossá vált, hogy néhány használtautó ára már magasabb, mint néhány új autóé ugyanabból a modellből, miután utóbbiakból már hiány alakult ki. Másrészt a Vitolnak mind Törökországban, mind pedig Pakisztánban vannak benzinkút-hálózatai vagy nagyobb részesedései azokban, így a kereskedés is ezekhez a helyszínekhez fog kapcsolódni.

A törökországi Petrol Ofisi például több, mint 1800 benzinkúttal rendelkezik országszerte, és az ország harmadik legnagyobb árbevétellel rendelkező cége.

A Vitol előnye elsősorban abban rejlik, hogy a nagymennyiségű olajkereskedelem lebonyolítása miatt rengeteg alacsony költségű tőkéhez képes könnyebben hozzáférni, aminek egy részét most használtautók vételére is tudja fordítani. Emellett abban is profik, hogy kihasználják a különböző földrajzi piacokon tapasztalt árkülönbségeket. Továbbá a vállalat adattudományokban jártas szakembereket is keres, akik a nagy adattömegek értelmezésében tudnak segíteni, hogy még jobb lehetőségeket találjanak.

(Bloomberg)

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images