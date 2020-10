Több, mint 90 millió forintot éget el a légiipar percenként

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, vagyis az IATA szerint 2020 második felében a légiipar 77 milliárd dollár készpénzt égethet el, ami percenként mintegy 90 millió forintnak megfelelő összeg. A szövetség szerint jövőre sem lesz sokkal jobb a helyzet, és legalább 2022-ig kell majd várni arra, hogy a légiipar készpénztermelővé váljon.

Az IATA előrejelzése alapján a jövő év sem kecsegtet túl sok jóval, arra számítanak, hogy 2021-ben is havonta legalább 5-6 milliárd dollárnak megfelelő készpénzt fognak elégetni a repülőtársaságok, azaz éves szinten 60-70 milliárd dollár körüli összeget.

A szövetség meglátása szerint további kormányzati támogatásokra van szüksége a légitársaságoknak, hogy átvészeljék a téli időszakot, illetve, hogy ne adósodjanak el még a jelenleginél is jobban.

Eddig nagyjából 160 milliárd dollárt költöttek el erre a célra a kormányok világszerte, beleértve a közvetlen pénzügyi segítséget, munkabér támogatásokat és adókedvezményeket.

Alexandre de Juniac, az IATA vezetője ehhez még hozzátette, hogy:

Ma meg kell kongatnunk a vészharangot ismét. Ha az eddigi támogatásokat nem bővítjük ki, vagy hosszabbítjuk meg, akkor a következmények még az eddigieknél is súlyosabbak lesznek.

Ez elsősorban annak is köszönhető, hogy a légitársaságoknak a nyári szezon alatt termelt készpénz segít a soványabb téli hónapokban. A szövetség vezetője szerint idén azonban a koronavírus miatt nemhogy, nem termeltek készpénzt a társaságok tavasszal és nyáron, hanem nettó készpénz veszteségeik voltak. A mostani lezárások miatt pedig az ünnepi szezon bevételeitől is elesnek majd.

A szövetség számításai szerint a jelentős költségcsökkentések ellenére is 51 milliárd dollár készpénzt égetett el a légiipar a második negyedév során és árbevételeik 80 százalékkal csökkentek. Ez a trend folytatódott a nyáron is, és várhatóan el is tart még egy jó ideig. A problémák pedig átterjedtek már a repülőtársaságok beszállítóira és partnereire is.

Az IATA becslései szerint akár 4,8 millió munkahely is megszűnhet a problémák miatt a légiiparban.

Ha azonban a teljes globális hatást tekintjük, akkor ez a szám elérheti akár a 46 milliót is.

