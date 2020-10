Koronavírus Magyarországon - Itt vannak a csütörtöki adatok, nagyot ugrott a kórházban ápoltak száma

In English

932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 34 046 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 898 főre emelkedett - derül ki a kormányzati portál ma reggeli jelentéséből. A kórházban ápoltak száma az elmúlt napok csökkenését követően nagyon megugrott ma reggelre, már több mint 800 koronavírusos beteg van a kórházakban a hivatalos statisztika szerint.

Újabb 932 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon az elmúlt 24 órában, ezzel a hazánkban regisztrált fertőzöttek száma 34 046 főre emelkedett március óta.

21 beteg elhunyt tegnap reggel óta, ezzel együtt már 898 halálos áldozatot szedett itthon a vírus. Elhunyt egy 37 és a 46 éves férfi is, a legidősebb áldozat pedig 92 éves volt.

Nagyot emelkedett a kórházban ápoltak száma és a lélegeztetőgépen lévők száma is megugrott tegnap reggelhez képest, ami egy újabb bizonyítéka annak, hogy az idősebb korosztályban is elkezdett ismét terjedni a vírus. 148 fővel többet kezelnek most kórházban, mint a szerda reggeli jelentés elkészültekor, 100 feletti napi növekedésre április óta nem volt példa. Jelenleg 804 fő van annyira súlyos állapotban, hogy kórházi kezelésre szorul, és 56 fő van lélegeztetőgépen, 15 fővel több, mint egy napja.

Az elmúlt napokban látszott egy csökkenés a kórházban ápoltak és a lélegeztetésre szorulók számában, annak ellenére, hogy a fertőzöttek száma továbbra is nagy ütemben nőtt. Az anomáliára részben magyarázatot adhat, hogy több koronavírusos lehet kórházban, mint amennyit a hivatalos adatok mutatnak, a Portfolio értesülése szerint ugyanis egyre több gyanús eset kerül koronavírus-teszt nélkül kórházba, olyannyira lelassult a tesztelés az országban, ezek pedig a hivatalos koronavírus-statisztikában nem szerepeltek. Erről a problémáról az alábbi cikkünkben írtunk.

Több mint 11 ezer tesztet végeztek el az elmúlt 24 órában, a pozitív eredmények aránya 8 százalék volt az új mintákban.

