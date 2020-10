Koronavírus: több mint 5000 új eset egy nap alatt a szomszédban

Már a 36 milliót közelíti a világszerte igazoltan koronavírussal megfertőzöttek száma, idehaza pedig a 33 ezret, az elhunytaké pedig az 1,05 milliót, illetve 850 fő felett jár itthon. Európában a brit, spanyol, francia, belga és német helyzet továbbra is kedvezőtlen, utóbbi két fővárosban szigorításokról döntöttek. Közben Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában és Bulgáriában is megdőlt a napi fertőzési rekord. Magyarországon a szerda reggeli adatok szerint sajnos a halálozási szám döntött rekordot, miközben az elvégzett tesztek száma hetek óta lefelé tart, így az új fertőzések száma sem tud emelkedni. Mától változott a beutazási rend Magyarország felől Romániába, amely az operatív törzs tájékoztatóján is szóba került a várhatóan megemelkedő tesztszámok mellett. Közben ismét nekifutnak az uniós tagállamok annak, hogy egységes szabályok szerint lehessen utazni a schengeni térségben és ne egyedi döntések okozzanak átláthatatlan káoszt az embereknek. Friss híreink a koronavírus-járványról szerdán az alábbi hírfolyamunkban olvashatók.