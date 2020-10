UBS: Nem igazán szeretik az Apple részvényeit az alapkezelők

A svájci UBS bank kvantitatív elemzése rámutat, hogy a profi alapkezelők portfólióiban a vállalat méretéhez képest nagyon alacsony súllyal szerepelnek az Apple papírjai világszerte. A SaaS („sofware as a service”, azaz szoftverszolgáltató) vállalatok teljesítettek idén eddig a legjobban, de sok portfóliómenedzser számít a szektor megtorpanására, a tech szektorbeli buboréktól már-már "paranoid" módon félnek a befektetők. Kimondottan kedvelik azonban a profik a pénzforgalmi szektort, a Visa papírjai szerepelnek a vállalat méretéhez képest a legjelentősebb súllyal a portfóliókban.

Részvénykibocsátás a magyar tőzsdén, visszavásárlási kötelezettséggel! Ismerd meg a részleteket, gyere el Befektetői Klubunkra!

Nem kedvelik a profik az Apple-t

Piaci kapitalizációja alapján az Apple

a világ legértékesebb vállalata, most azonban a leginkább mellőzött is

az aktívan kereskedő befektetési alapok menedzsereinek körében – legalábbis a méretéhez viszonyítva.

Ez a megállapítás a svájci UBS bank kvantitatív elemzése nyomán született; az elemzők 37 000 befektetési alap portfólióját vizsgálják felül rendszeresen, a „túlsúlyos” és az alulreprezentált részvények után kutatva. A túlsúly jelen esetben akkor jelentkezik, ha az adott részvényt magasabb arányban tartja portfóliójában egy befektetési alap, mint azt a papír MSCI minden országra vonatkozó „világindex-béli” részesedése indokolná (MSCI All-Countries World Index).

Az elemzés alapján elmondható, hogy október elején az alapkezelők portfólióiban átlagosan 2,6 százalékkal szerepelnek az Apple részvényei, míg az MSCI Indexéből az Apple 3,9 százalékot tesz ki – ezzel jelenleg a befektetési alapok körében

az Apple a legkevésbé kedvelt részvény a világon.

Ezzel szemben vannak menedzserek, akik szerint nem indokolt a szélsőséges pesszimizmus a részvény esetében.

Said Tazi, az Syz Private Banking portfóliómenedzsere szerint a piac hol imádja, hol utálja az Apple papírját, jelenleg valahol a kettő között alakul a hangulat. Eddig nyilvánvalóan a pozitív hangok voltak túlsúlyban, mivel a vállalat papírja csak idén közel 60 százalékkal került feljebb. Tazi befektetési alapja most semleges az Apple-el kapcsolatban, korábban azonban túlsúlyban voltak a vállalat részvényei a portfólióban. A vállalat értékeltségéről a következőképpen vélekedik a stratéga:

Most már nem olcsó, de még nem is túlértékelt az Apple. Mindenesetre az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a megítélések és hozzáállások rendkívül gyorsan és drasztikus mértékben tudnak változni egy olyan sokak által figyelt vállalat esetében, mint az Apple

Az idei évnek valóban az egyik legnagyobb nyertese volt eddig az Apple, a részvény 58,7 százalékkal került eddig feljebb, a rakétaszerű kitörést a szeptemberi eladási hullám sem igazán törte le egyelőre.

Akadnak azonban egyéb bizonyítékok is arra, hogy az alapkezelők elkezdtek félni a túlfűtött amerikai tech piactól.

A Bank of America által végzett kutatás egyenesen „paranoidnak” nevezte a menedzsereket a technológiai szektorral kapcsolatos hozzáállásuk tekintetében, a szakemberek minden idők legtúlzsúfoltabb piacának tartják a jelenlegit. A felmérés szerint a „tech lufi” volt - a második COVID-19 hullám utáni - leggyakrabban ismételt potenciális kockázati tényező a menedzserek körében.

Said Tazi a következőképpen vélekedett a helyzetről:

A szektor vállalatai már évek óta túlsúlyban voltak a portfólióinkban, de eddig az olyan cégeket preferáltuk, mint az Alphabet vagy a Mastercard, nem pedig a SaaS vállalatokat – pedig ebben az évben pontosan ezek a vállalatok teljesítettek fantasztikusan”

Az üstökösszerű SaaS vállalatok közül például a Zoomot és a Salesforce-t emelte ki a szakember.

Tazi szerint ezek a vállalatok rendszerint nagyon túlértékeltek, ugyanis – bár a SaaS módszer irányában lezajló strukturális változás maradandó lesz - a gazdasági lassulás és visszaesés miatt a felhasználók mégiscsak nélkülöznek sok helyen, ennek komoly következménye lesz ezen magasan szálló részvények árfolyamaira is.

Az UBS alulreprezentált vállalatokról szóló listáján olyan nagy nevek szerepelnek még, mint a svájci üdítőgyártó Nestlé, a kínai tech-óriás Tencent, a svéd gyógyszergyártó Novartis, az amerikai kiskereskedő-óriás Amazon vagy a japán autógyártó Toyota.

A Visa a befutó

A lista másik végén a bankkártya szolgáltató Visa áll, azaz a

befektetési alapok menedzserei leginkább ezt a vállalatot kedvelik októberben.

Az aktívan kezelt befektetési alapoknál átlagosan 0,98 százalékos súllyal szerepel a Visa papírja, míg az MSCI Indexében mindössze 0,69 százalék ez a súly.

Nem indokolatlan a Visa papírjai iránti lelkesedés a portfóliómenedzserek részéről, ugyanis az elemzői várakozások is kimondottan pozitív jövőt vetítenek előre a vállalat számára. A Reuters legfrissebb adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján 31 szakember javasolja vételre, 5 tartásra, eladásra pedig egy elemző sem ajánlja a vállalat papírjait. Az elemzői célárak átlaga közel 10,5 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, az átlagos célár 224,7 dollár.

Az elemzők a kilátásokkal kapcsolatban is optimisták, a 2020-as pénzügyi év 5,37 százalékos árbevétel-visszaesése után az elemzői várakozások alapján a következő években már emelkedni fog a bevétel, 2021-ben és 2022-ben is 10 százalék feletti növekedéssel számolnak a szakemberek. Idén 8,13 százalékkal eshet az adózott eredmény, a cég azonban 11,1 milliárdos profitjával idén is jócskán nyereséges lesz. 2021-ben 13 százalékos profitnövekedést elérve új csúcsra érhet a vállalat profitja, az ezt követő évben pedig ennél is jelentősebb mértékben, 17 százalékkal fog várhatóan nőni az adózott eredmény.

A Visa árfolyamát rendesen megviselte a koronavírus válság okozta márciusi, pánikszerű eladási hullám. Február közepén tapasztalt, addigi csúcsértékéről 36,5 százalékot zuhanva érte el március végén a lokális mélypontot, amikor 135,5 dollárt adtak a vállalat egy részvényéért. Azóta azonban felfelé ívelő pályán mozog a vállalat papírja, szeptember másodikán el is érte új csúcsát a részvény, amikor is 216,7 dollárba került egy papír. A leginkább a technológiai szektort érintő szeptemberi eladási hullám valamennyire meglátszik a Visa árfolyamán is, a szeptember eleji csúcsértékhez képest hat százalékot csökkent a papír ára. Idén a vállalat papírja 8,32 százalékkal került feljebb.

Nem csak a Visa papírjai, de a pénzforgalmi szektor egyéb vállalatai is közkedveltek az alapkezelők körében – a Visa legnagyobb riválisai, azaz a Mastercard és a Paypal is szerepelnek a UBS „10 legkedveltebb vállalata” listáján. Megtalálható még a listán a kínai e-kereskedő Alibaba, a japán Mizuho Financial bankcsoport vagy a Google anyavállalata, az Alphabet.

Címlapkép: Lauren DeCicca/Getty Images