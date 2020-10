A zöld befektetéseké a jövő - Főleg, ha Biden nyeri a választást

Számos befektető egyre valószínűbbnek tartja a demokrata győzelmet az amerikai elnökválasztáson, ennek is köszönhetően az elmúlt hetekben sokan vették a megújuló energiában utazó vállalatok részvényeit, felerősítve ezzel a közelmúlt raliját, amely részben az Európai Unió zöld beruházásokra szánt fiskális kiadásainak volt betudható.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Míg a jelenlegi elnök Donald Trump már hivatalosan is bejelentette az Egyesült Államok kilépését a Párizsi klímaegyezményből, addig a demokrata Joe Biden 2050-re már zéróemissziós célt határozott meg az USA-ra vonatkozóan, illetve azt ígérte, hogy első intézkedései között léptetné vissza az Egyesült Államokat a klímaegyezménybe, az EU így fontos szövetségest kapna a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Az elmúlt hetekben kimondottan jól teljesítettek a megújuló energiával kapcsolatos vállalatok papírjai. A BofA globális kutatócég elemzése szerint a napenergiával foglalkozó cégek részvényeit tömörítő ETF-ek emelkedése többek között annak tudható be, hogy egyre több befektető számít tiszta demokrata győzelemre a választáson, és ennek megfelelően pozicionáljak befektetéseiket.

A 24 napenergiával foglalkozó vállalat papírját tömörítő Invesco ETF például csaknem 130 százalékot emelkedett idén, ezzel a tech-túlsúlyos Nasdaq indexet is jócskán megelőzte az ETF, nem is beszélve az S&P 500 tőzsdeindexről. Csak szeptember óta 50 százalékkal került feljebb az Invesco ETF, de hasonló ralin van túl például a 33 leglikvidebb, napenergiával és szélenergiával foglalkozó vállalatot tömörítő iShares Global Clean Energy ETF is.

Biden klímavédelmi javaslatainak tükrében nem meglepő, hogy jól teljesítettek eddig a megújuló energiával foglalkozó vállalatok. Biden megválasztásának lehetősége azonban nyilvánvalóan nem az egyedüli motiváció a zöld technológiák irányában, számos befektető várakozása szerint hosszú távon egyre fontosabb lesz a környezettudatosság és a fenntarthatóság.

Sosem volt még ilyen tiszta számomra: a gazdasági felépülés „zöld” lesz és digitális

– mondta Geraldine Sundstrom, a PIMCO alapkezelő menedzsere, utalva arra, hogy a jövőben a zöld befektetéseké és a technológiai cégeké lehet a főszerep. Sundstrom saját bevallása szerint nem igazítja portfólióját az amerikai elnökválasztáshoz, de kapva kapna bármilyen vásárlási lehetőségen, ha ezzel növelhetné a zöld befektetéseinek körét.

Hozzátette még a stratéga:

A karrierem során egészen mostanáig nem találkoztam olyan üggyel, amit több százmilliárd, de most már talán több ezer milliárd dollárral támogatnak világszerte!

(Reuters)

Címlapkép: Rolf Schulten/Bloomberg via Getty Images