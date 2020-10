Jönnek az új iPhone-ok - Már csak pár óra, és kiderül, hogy mit tud az Apple idei félmilliós telefonja

Ma mutathatja be legújabb csúcstelefonjait az Apple, a magyar idő szerint este 7-kor kezdődő eseményen 4 új készüléket várnak a szakértők. Összeszedtük, hogy mire számíthatunk a kiszivárgott információk alapján. Az esemény nem csak a fogyasztóknak, hanem a befektetőknek is fontos, hiszen a bevételek több mint felét adja az okostelefon az Apple-nél és a várakozások szerint ha jön az 5G-s telefon, az egy új „szuperciklust” indíthat el a vállalatnál.

A megszokottnál néhány héttel később, október 13-án tartja nagy éves termékbemutatóját az Apple, az esemény kedden este magyar idő szerint 7 órakor veszi kezdetét (10:00 PDT). Rendszerint szeptemberben lebbenti le a fátylat a vállalat a legújabb csúcsiPhone-okról, most azonban a koronavírus-válság miatt ez is csúszik, a járvány ugyanis fennakadásokat hozott a gyártásban. Szeptemberben tartott egy eseményt az Apple, amin új okosórákat, iPadeket és egy szolgáltatáscsomagot mutatott be a cég, de az új felső kategóriás mobilokról akkor nem esett szó. A várakozások szerint erre most kedden este kerülhet sor.

Mi lesz a nagy újítás?

Felfokozott várakozások övezik a bemutatót. Az elmúlt két év modelljeinél nem volt komolyabb dizájnváltozás, gyakorlatilag az iPhoneX 2017-es bemutatása óta a „kötelező” fejlesztéseken kívül különösebben nagy innováció nem volt (akkor vezette be az arcfelismerést a telefonjain) és külsőre is nagyon hasonló készülékeket dobott piacra, ezért a szakértők most arra számítanak, hogy egy látványosabb dizájnváltás lesz most.

A másik nagy újítás az lehet, hogy az Apple új okostelefonjai (legalábbis közülük néhány) már 5G-képesek lesznek. Bár az 5G-hálózatok kiépítése még korántsem teljes, a versenytársak már megjelentek az 5G-képes eszközökkel, így az Apple-nek is „illik” piacra dobnia ilyen készüléket, ha nem akar lemaradni a versenyben.

Jön az új szuper-ciklus?

Az 5G-s telefon piacra dobása és elemzők szerint akár egy komoly készülékcsere-hullámot, egy „szuper-ciklust” is elindíthat a felhasználók körében, amit az is megtámogat, hogy más lesz az új telefonok kinézete. Az előző ilyen „szuper-ciklus” 2014-ben volt, amikor nagyobb kijelzőket vezetett be az Apple és két különböző méretű okostelefont dobott piacra. Akkor 231 millió darab okostelefont adott el az Apple a következő négy negyedévben, ami most is rekordnak számít a volumen tekintetében (legalábbis addig, amíg 2018-ban fel nem függesztette az értékesítési darabszám adatainak közlését az Apple.)

A Morgan Stanley elemzője egyenesen azt állítja, hogy ez lehet évek óta a legfontosabb iPhone-esemény.

Katy Huberty szerint 220 millió darab telefont adhat el az Apple a 2021-es pénzügyi évében, 22 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Ilyen telefonokra számíthatunk

A várakozások szerint a megszokottnál több,

4 új okostelefont mutathat be holnap az Apple az iPhone 12-sorozatban.

Tavaly, a 11-es szériában három készüléket dobott piacra az amerikai technológiai óriás, az iPhone 11, az iPhone 11 Pro és az iPhone 11 Pro Max telefonokat, majd tavasszal egy olcsóbb készülékkel, az iPhone SE-vel toldotta meg a kínálatot.

A Morgan Stanley a kínai beszállítóktól származó információkra alapján az alábbi 4 telefont várja:

Az iPhone 12 Mini egy teljesen új készülék lehet, 5,4 colos kijelzővel, ez az iPhone 6-nak megfelelő méret és a legkisebb telefon az Apple kínálatában azóta, hogy 2017-ben eltűntette a keretet a kijelzőről a cég. A Mini nevet még egyetlen iPhone sem viselte, rendszerint SE-néven futott az olcsó készülék, de több helyről származó információforrások is ezt állítják, hogy Mini néven fut majd a legolcsóbb iPhone.

Az iPhone 12 az „szokásos” alap iPhone lesz, 6,1 colos kijelzővel, az iPhone 11-hez hasonlóan.

Az iPhone 12 Pro az iPhone 12-vel megegyező méretű, 6,1 colos telefon lehet, de nagyobb tudású lesz.

Az iPhone 12 Pro Max lesz a legnagyobb készülék, nagyobb lesz, mint a tavalyi Pro Max, 6,7 colos kijelzőt kaphat.

Mit tudnak majd az új iPhone-ok?

A kiszivárgott információk alapján az iPadhez hasonló éleket kaphatnak az új telefonok, laposabb oldalakkal és a mostani, lekerekített szélekhez képest inkább szögletesek lesznek.

Az anyaguk továbbra is rozsdamentes acél és üveg, az 12, a Pro és a Pro Max modelleknél legalábbis.

Vannak olyan információk, miszerint a tavalyi modelleknél vékonyabb készülékek lehetnek, az iPhone 12 Pro Max 7,4 mm lehet, a 8,1 mm vastag iPhone 11 Pro Maxhoz képest.

Ami az elérhető színeket illeti, állítólag egy új tengerészkék szín kerülhet be a választékba a csúcsmodelleknél. Vannak olyan információk, miszerint a tavaly bevezetett zöld szín kevésbé volt sikeres, a várt alatt alakultak az eladások, így akár az is előfordulhat, hogy ezt cserélik le a kék színre. A WinFuture szerint az iPhone 12 Mini fekete, fehér, kék, piros, sárga és korall színben lesz megvásárolható, a drágább telefonok pedig fekete, fehér és ezüst színekben.

A kijelző frissítése egyes információk szerint 120 Hz-re emelkedhet a jelenlegi 60 Hz-ről, de vannak, akik kijelzőgyártóktól származó információkra hivatkozva azt állítják, hogy ezt csak 2021-től kapják meg az iPhone-ok.

Az új telefonok az új, A14-es hatmagos bionikus chipeket kapják meg, ami kétszer olyan gyors lesz, mint a jelenlegi és jobb energiahatékonysággal működik majd. A RAM 6GNB-ra nő majd a Pro és a Pro Max esetén a jelenlegi 4 GB-ról.

Az iPhone 12 Mini és az iPhone 12 128 és 256 GB tárhellyel lesz megvásárolható, míg a Pro és a Pro Max 512 GB tárhellyel rendelkezik. (Bár voltak olyan értesülések is, miszerint 64 GB-ról indulnak a készülékek).

Az új iPhone-sorozat kisebb akkumulátorokat kaphat a tavalyi modellekhez képest, ami nem túl jó hír, különösen annak fényében, hogy a 12 Pro Max kijelzője nagyobb lesz.

Ami a kamerákat illeti, a két drágábbik telefon az idei iPad Pro-ból megismert LiDAR szkennert (egy új képrögzítési technológia) is megkaphatja a három kamera mellé, a két olcsóbb készülék pedig 2-2 kamerával lesz felszerelve. Az iPhone 12 64 MO főkamerát kaphat, ez 12 MP-lel jobb, mint az előző modell.

iPhone 12 design will likely not be what we thought. Recent iPhone 12 CADs paint a completely different picture. Did Apple pull a fast one on the leak community? pic.twitter.com/bPYoij4V41 — EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Az árak

Vélhetően a legkisebb telefon lesz most is a legolcsóbb, viszonyításképp a 4,7 colos kijelzővel ellátott iPhone SE-t 399 dollárért dobta piacra tavasszal a vállalat. Jelenleg az iPhone 11 kezdőára 699 dollár, 11 Pro-t 999 dollárért, Pro Maxot pedig 1099 dollárért lehet a legolcsóbban megvenni.

A kiszivárgott információk alapján az iPhone Mini kezdőára 649, az iPhone 12 pedig 749 dollár lehet. Az áremelkedést azzal magyarázzák a források, hogy az alapanyagok ára emelkedett, különösen az 5G növelte a gyártási költségeket. A legolcsóbb 12 Pro 999 dollár, a legdrágább 1299 dollár lehet, a Pro Max ára pedig 1099 dollárnál kezdődik majd, de kifizethetünk az 512 GB modellért 1399 dollárt is.

Befektetői szempontból az új készülékek árazása mellett az is nagy kérdés lesz, hogy mikor kerülhetnek az üzletekbe a telefonok. Az Apple pénzügyi igazgatója, Luca Maestri nyáron azt nyilatkozta, hogy a hagyományos szeptemberi időponthoz képest néhány héttel később kezdődik az értékesítés. A karácsonyi vásárlási szezon miatt kiemelten fontos, hogy ősszel mikor vásárolhatók meg a készülékek. Az is elképzelhető, hogy nem egyszerre dobják őket piacra, lesz olyan új iPhone, ami már rögtön az esemény után rendelhető lesz és lesz olyan is, amelyik csak később, a járvány miatt ugyanis még mindig vannak fennakadások a gyártásban. Tavaly 10 napot kellett várni a bemutató után, hogy megvásárolható legyen az első telefon.

És mi jöhet még?

Az Apple meghívója szerint 2 órás lesz az esemény, ami nagyon sok idő arra, hogy csak telefonokról beszéljenek. A múltbeli bemutatókon is jellemző volt, hogy a végén „egy ráadást” szolgáltatott az Apple, ami többnyire egy teljesen új termék volt. Az idei ráadás a pletykák szerint lehet akár egy új fejhallgató, akár egy új HomePod intelligens otthoni asszisztens. Várhatóak az idén még új, már az Apple saját gyártású chipjével futó Macintosh számítógépek, de ezek bemutatását várhatóan megtartja novemberre a vállalat.

A bemutató a befektetők számára is fontos esemény, nem csak a fogyasztóknak, hiszen az iPhone még mindig az Apple húzóterméke, a társaság bevételeinek több mint felét adja. Ennek fényében ha nagy meglepetés lesz a bemutatón (ami az évről évre rendszerint kiszivárgó, meglehetősen pontos információk alapján nem igazán valószínű), akkor az az Apple részvényeinek árfolyamát is megmozgathatja. Idén egyébként jól teljesített a papír, 67 százalékot száguldott az árfolyam.

Az Apple árfolyamának alakulása

Címlapkép: Maverick Asio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images