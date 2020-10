Koronavírus: Oroszország nemzeti védelmi rendszert hoz létre, Ukrajnában meghosszabbítják az országos karantént

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hazánk kifejezetten jól teljesített a járvány első hulláma idején - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután kedden tárgyalt Tedrosz Adhanom Grebrejeszuszszal, a WHO főigazgatóval a szervezet genfi központjában. A tárcavezető szerint a WHO vezetőivel folytatott tárgyalásokon egyetértés volt abban, hogy egy ország teljes lezárása - kijárási tilalom elrendelése, iskolák és munkahelyek bezárása - csak a legvégső esetben fordulhat elő.