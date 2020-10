Müller Cecília a koronavírusról: több az iskoláskorú beteg

Müller Cecília a kedd reggeli adatok ismertetésével kezdi a tájékoztatót, 1025 új esetet találtak egy nap alatt, ami kicsit kevesebb, mint ami az elmúlt napokban volt, ugyanakkor elhunyt 28 fő – mondta el.

Mivel nagyon magas számú az eddigiekhez képest az elhunytak száma, áttekintettem a betegségeiket, minden esetben kivétel nélkül nyomon követhető volt valamilyen krónikus betegség

– nyilatkozta az országos tisztifőorvos. 55 és 93 év közöttiek voltak az elhunytak az elmúlt 24 órában. Továbbra is jellemző a szív-érrendszeri megbetegedés, több főnél felfedezhető volt valamilyen autoimmun betegség és bővült az anyagcserebetegségek köre is, amiket krónikus megbetegedésként emlegetni szoktunk. Nem csak cukorbetegség volt az elmúlt egy nap elhunytjainál, hanem megjelent a köszvény is, mint anyagcsere-betegség.

A meglévő krónikus betegségeinket rendkívül fontos karban tartani. A cukorbetegség önmagában kockázati tényező lehet, de nagyon jelentős a különbség a szövődmények szempontjából is, ha ez egy karbantartott betegség, ezért a rendszeresen gyógyszert szedőknek érdemes konzultálni az orvosukkal – javasolja Müller Cecília. A fertőzés elkapása nem ugyanolyan kockázattal jár mindenkire nézve, ha jó vagy ha rossz egészségi állapotban találja meg az egyént – teszi hozzá.