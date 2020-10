Honnan jöhet a következő gyilkos járvány? Olyan vírusok keringenek még a világban, amelyekről jobb is, ha nem tudunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Súlyos betegségeket okoznak világszerte az állatokról emberekre átugró vírusok, ha helyesek a feltételezések, akkor a világszerte pusztító koronavírus-járvány is hasonlóképpen indulhatott, talán egy denevértől. A koronavírus eredetének kutatását nemrég leállították Kínában, pedig ez kulcsfontosságú lenne a jövőbeli járványok megelőzése szempontjából is. Bár látszólag mindig Ázsiából és Afrikából indulnak ki ezek a súlyos járványkitörések, a világ minden táján vannak olyan állati eredetű vírusok, amelyek a jövőben potenciálisan veszélyesek lehetnek és akár egy globális járvány kirobbanásával is fenyegethetnek, ha megtanulnak emberről emberre terjedni.