Nagyot ment az IBM felhőalapú üzletága, ebben van a vállalat jövője

A tegnapi piaczárást követően tette közzé az IBM a harmadik negyedéves eredményeit. Összességében a vállalat az elemzői várakozásoknak megfelelően teljesített, az árbevétel 2,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, a felhőalapú szolgáltatásokból származó bevételek azonban közel 20 százalékkal emelkedtek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az IBM tegnapi gyorsjelentése nem okozott nagy meglepetést:

a vállalat teljes árbevétele 2,6 százalékkal volt alacsonyabb a negyedévben, ami így 17,56 milliárd dollár volt, de még így is enyhén meghaladta az elemzők által becsült 17,54 milliárd dollárt.

Az egy részvényre jutó eredmény a várakozásoknak megfelelően alakult, 2,58 dollár volt a második negyedévben.

James Kavanaugh, CFO szerint

az ügyfelek továbbra is a rövidtávú prioritásokkal vannak elfoglalva, beleértve a működési stabilitást, a készpénz megőrzést és a rugalmasság kialakítását, ami nem kedvez a tőkebefektetéseknek.

Ez pedig nyilatkozata szerint néhány projekt és beruházás elhalasztását eredményezte.

A vállalati szintű árbevétel csökkenése ellenére azonban egyes területek kifejezetten jól teljesítettek.

Az IBM teljes felhőalapú bevétele 6 milliárd dollár volt, 19 százalék volt a növekedés a negyedévben.

Ha pedig az elmúlt egy évet tekintjük akkor a cloud bevételek elérik a 24,4 milliárd dollárt, 22 százalékkal magasabb szinten állnak, mint egy évvel korábban. A felhőalapú szolgáltatásokból befolyó magas bevételek alátámasztják, hogy miért a „hybrid-cloud” iparágat célozza meg az IBM, amiben piacvezető szerepre tör (ennek érdekében vitte véghez például a Red Hat két évvel ezelőtti, 34 milliárd dolláros felvásárlását is). Ez utóbbi, vagyis a Red Hat árbevételei 17 százalékkal nőttek. A vállalatvezetés közel 1000 milliárd dollárra becsüli a hibrid-cloud iparág méretét, így növekedésre bőven van még hely, amennyiben sikeresen valósítják meg a stratégiát.

A hibrid-cloud lényege, hogy az adatok egy részét a cloudban, egy részét pedig saját szervereken tárolják az ügyfelek, gyakran felügyeleti követelmények miatt, például a pénzügyi vállalatok és az egészségügyi intézmények esetén.

A vállalat még október 8-án jelentette be, hogy leválasztja IT infrastruktúra-szolgáltatási üzletágát, amely az ügyfelek informatikai infrastruktúrájának modernizálását és a multi-cloud környezet kezelését végzi majd. A leválasztással egyszerűsödik az üzleti modell, így a menedzsment is jobban tud fókuszálni majd egyes területekre.

Az IBM árfolyama tegnap 0,3 százalékkal került lejjebb és idén így már 6,3 százalékos mínuszban van.

(Reuters, IBM)

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images